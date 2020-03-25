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Пришел результат повторного теста Меркель на коронавирус

25.03.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй тест на новый тип коронавируса, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, показал отрицательный результат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.


Фото: Reuters

Он отметил, что Меркель сдаст третий тест в начале следующей недели. «Канцлер продолжает работать из дома во время карантина», — отметил Зайберт.

Ангела Меркель самоизолировалась после того, как контактировала с врачом, у которого впоследствии выявили новый тип коронавируса. Медик делал канцлеру прививку от пневмонии.

Первый тест Меркель на вирус также был отрицательным. Штеффен Зайберг сообщил, что канцлер чувствует себя хорошо и следует рекомендациям вирусологов.

Из-за ситуации с распространением инфекции власти Германии запретили собираться больше чем по два человека. Исключение сделали для семей и людей, которые живут вместе. Помимо этого власти предписали закрыться ресторанам, кафе, парикмахерским и другим предприятиям, оказывающим услуги населению, если они не могут соблюдать дистанцию между посетителями в размере двух метров.

 
 
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Второй тест на новый тип коронавируса, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, показал отрицательный результат.
 
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