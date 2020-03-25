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Пришел результат повторного теста Меркель на коронавирус
25.03.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй тест на новый тип коронавируса, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, показал отрицательный результат. Об этом сообщает
Он отметил, что Меркель сдаст третий тест в начале следующей недели. «Канцлер продолжает работать из дома во время карантина», — отметил Зайберт.
Ангела Меркель
Первый тест Меркель на вирус также был
Из-за ситуации с распространением инфекции власти Германии запретили собираться больше чем по два человека. Исключение сделали для семей и людей, которые живут вместе. Помимо этого власти предписали закрыться ресторанам, кафе, парикмахерским и другим предприятиям, оказывающим услуги населению, если они не могут соблюдать дистанцию между посетителями в размере двух метров.
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Второй тест на новый тип коронавируса, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, показал отрицательный результат.
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