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Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование по Конституции

26.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, день голосования о поправках в Конституцию перенесен на неопределенный срок.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации в связи с эпидемией коронавируса 25 марта. Обращение опубликовано на официальном сайте президента.

По словам Путина, здоровье людей – главный и абсолютный приоритет, поэтому нужно с вниманием отнестись к рекомендациям врачей. Особенно это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

Глава России призвал граждан быть ответственными и оставаться дома в связи с угрозой инфицирования коронавирусом, а врачей поблагодарил за самоотверженный труд.

Путин также объявил следующую неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, но оплачиваемой.

Он заявил, что «к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы».

Кроме того, Путин предложил принять дополнительные меры защиты россиян: увеличение пособий по безработице, поддержку потерявшим работу из-за коронавируса, каникулы по кредитам, смягчение процедуры банкротства, отсрочку по налогам для бизнеса.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России, по последним данным, 658 заболевших.

Напомним, в Беларуси по состоянию на 25 марта, зафиксировано 86 случаев инфицирования. Из белорусских больниц выписаны и готовятся к выписке 29 человек, зараженных коронавирусом. Находятся на лечении и наблюдаются 57 пациентов, еще два проходят дополнительные проверки. Всего в стране проведено около 23 тысяч тестов на Covid-19.

 
 
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Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, день голосования о поправках в Конституцию перенесен на неопределенный срок.
 
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