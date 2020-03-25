Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование по Конституции

Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, день голосования о поправках в Конституцию перенесен на неопределенный срок.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации в связи с эпидемией коронавируса 25 марта. Обращение опубликовано на официальном сайте президента.

По словам Путина, здоровье людей – главный и абсолютный приоритет, поэтому нужно с вниманием отнестись к рекомендациям врачей. Особенно это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

Глава России призвал граждан быть ответственными и оставаться дома в связи с угрозой инфицирования коронавирусом, а врачей поблагодарил за самоотверженный труд.

Путин также объявил следующую неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, но оплачиваемой.

Он заявил, что «к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы».

Кроме того, Путин предложил принять дополнительные меры защиты россиян: увеличение пособий по безработице, поддержку потерявшим работу из-за коронавируса, каникулы по кредитам, смягчение процедуры банкротства, отсрочку по налогам для бизнеса.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России, по последним данным, 658 заболевших.