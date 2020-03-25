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Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование по Конституции
26.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, день голосования о поправках в Конституцию перенесен на неопределенный срок.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации в связи с эпидемией коронавируса 25 марта. Обращение
По словам Путина, здоровье людей – главный и абсолютный приоритет, поэтому нужно с вниманием отнестись к рекомендациям врачей. Особенно это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.
Глава России призвал граждан быть ответственными и оставаться дома в связи с угрозой инфицирования коронавирусом, а врачей поблагодарил за самоотверженный труд.
Путин также объявил следующую неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, но оплачиваемой.
Он заявил, что «к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы».
Кроме того, Путин предложил принять дополнительные меры защиты россиян: увеличение пособий по безработице, поддержку потерявшим работу из-за коронавируса, каникулы по кредитам, смягчение процедуры банкротства, отсрочку по налогам для бизнеса.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России, по последним данным, 658 заболевших.
Напомним, в Беларуси по состоянию на 25 марта,
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Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением зарплаты, день голосования о поправках в Конституцию перенесен на неопределенный срок.
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