Редакция TUT.BY советует свои любимые YouTube-каналы, на которые и вам стоит подписаться

Чем заняться дома в самоизоляции, если всего «вДудя» вы уже пересмотрели? Спокойно: на YouTube еще огромное количество каналов, о которых вы — ни сном ни духом. AFISHA.TUT.BY попросила коллег рассказать, на что реально стоит подписаться. В подборке советов от редакции соседствуют как полезные каналы, так и шоу на «разгрузить» мозги. В целом получилось очень свежо, лайк-подписка!
«Украинские шоу душевнее российских и качественнее белорусских»
Светлана Белоус, редактор проекта «Ребенок.BY», рекомендует несколько крутых каналов о путешествиях, о которых вы, скорее всего, не слышали:
— Мы с маленьким ребенком пока не можем позволить себе экзотические путешествия, поэтому остается смотреть репортажи крутых ребят-путешественников. Первым для себя я открыла украинского журналиста Дмитрия Комарова. С 2010 года он ведет на канале «1+1″ программу «Мир наизнанку», но я смотрю все выпуски на YouTube. На мой взгляд, самые крутые передачи — из экспедиций в Африку, Индонезию и Непал, сейчас идут выпуски про Китай, правда, до эпидемии с коронавирусом. Обожаю Дмитрия за чувство юмора и его умение общаться с людьми — получаются очень живые репортажи.
В прошлом году случайно наткнулась на блог «Хочу домой» Леонида Пашковского и не без гордости отметила, что эти шикарные видео делает белорус! «Фишка» блогера в том, что в экспедиции он ездит один: сам снимает, работает в кадре и монтирует видео. Кажется, что он побывал чуть ли не во всех «темных уголках Земли» (как сам пишет) — в Пакистане, Индии, Кубе, Бангладеш, Венесуэле. Программы получаются очень интеллигентными, без каких-то сумасшедших ракурсов и спецэффектов. Просто приятное общение с людьми, которые живут там, где страшно и неуютно.
Из последних открытий — блог «The Люди» россиянина Антона Лядова, который успел побывать в Северной и Южной Корее, Монголии, Венесуэле и даже в Китае, когда уже вовсю бушевала эпидемия коронавируса. Как по мне, Антон местами переигрывает, матерится не очень к месту, но видно, что очень старается — собирает огромный вал информации для каждого выпуска. Последнее видео из Дубая получилось особенно интересным: блогер показывает трущобы работяг из Пакистана на контрасте с шиком и блеском эмирата.
Журналистка TUT.BY Аня Перова предупреждает: если вы сноб, который читает только бриллианты немецкой литературы, проходите мимо и не осуждайте ее выбор:
— Зато если вы человек, который любит залипать на YouTube и уже пересмотрел его весь, вот вам идея: подпишитесь на «Новий канал». Украинские шоу хороши по двум причинам: они душевнее российских и качественнее белорусских. Конечно, «раньше все равно было лучше»: помните культовую программу «Кохана, ми вбиваємо дітей»? Это классика. Но все еще есть другие приколы: например, «Від пацанки до панянки», где дворовых, часто беспризорных девчонок превращают в «леди». На первый взгляд, шоу выглядит как тупой бред, но, если присмотреться, все куда глубже: с каждым сезоном все больше убеждаешься, что неправильное воспитание способно превратить в маргиналов кого угодно. Если это ту мач, окей — есть «Топ-модель по-украински». Это как с Тайрой Бэнкс, только девочки похожи на ваших подруг, а не на инопланетянок.
Если вы читаете рецензии на фильмы на AFISHA.TUT.BY и думаете: «Че так сложно?», подпишитесь на «Кинопоиск». Ребята делают короткие ролики о том, почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса 2010-х, как Хоакин Феникс шел к «Оскару» и что за искусство зашифровано в «Молодом папе». Даже если вам на все это по барабану, бархатный голос озвучивающего мужчины вас переубедит. В общем-то, это и правда классные мини-курсы по введению в кино. Там даже Триера делают до ужаса понятным.
Майя Кохно, журналистка TUT.BY, смотрит много разного контента: от документальных фильмов до легких «девчачьих» шоу:
— Как и, наверное, все в редакции, я смотрю каналы профессиональных журналистов: Parfenon, «Редакция», «вДудь», Собчак. Хороших каналов с документальными фильмами знаю мало, но в этом мне угодил «Настоящее время. Док» со своими проектами вроде «Неизвестной России» (мое сердечко покорил выпуск про Горный Алтай) или «Холивара» про историю Рунета. Про путешествия, по-моему, самые красивые видео — у Антона Птушкина, на него и подписана. А из киношных мне нравится ЧБУ — там ребята по полочкам раскладывают для не углубленных в тему людей типа меня какие-то неочевидные вещи о кино.
Еще в моем топе есть и «девочковые» каналы. На фоне, пока собираюсь по утрам, всегда что-то идет из Vogue Russia: «Что в сумке у… (дальше какая-нибудь модель, актриса, певица, кто угодно)?», «73 вопроса», — также у них есть рубрика, где «селебы» красятся на камеру и рассказывают про свой уход. В моем топчике еще есть канал Елены Крыгиной с видеоуроками про макияж — ни одного не повторила, но приемы беру на заметку. А если надо быть в курсе стиля и трендов-брендов, то смотрю Маргариту Мурадову. Но мой главный фаворит сейчас — «Нежный редактор». Мне кажется, многим девушкам стоит посмотреть несколько выпусков, чтобы заручиться женской поддержкой и солидарностью (пусть даже дистанционно).
«Ещенепознер — дерзко, красиво, хорошо»
Полина Кузьмицкая, редактор LADY.TUT.BY, предлагает варианты для тех, кого жанр интервью интересует, но «вДудь» неуловимо раздражает:
— Я фанат интервьюера Дарьи Златопольской и ее проекта «Белая студия». У нее пока нет своего канала, но все выпуски можно найти на канале «Телеканал Культура».
Палитра героев самая разная — от таких мэтров журналистики, как Владимир Познер, до комедийного актера Семена Слепакова. Общее одно: очень эрудированный интервьюер, тщательная подготовка к разговору, глубокие темы (и без вопросов про «сколько сантиметров»).
«Мужской» вариант интеллигентного интервью — канал «Ещенепознер», который ведет Николай Солодников на пару с супругой — журналисткой Екатериной Гордеевой. «Ещенепознер» рисует достоверный портрет героя интервью, раскрывая личность в полной мере. Мне очень понравился выпуск с поэтом Верой Полозковой и креативным консультантом главы Третьяковской галереи Аленой Долецкой (экс главный редактор Vogue Russia).
Если от такого вы засыпаете, но Дудь все еще раздражает, есть компромиссный вариант — канал «А поговорить?» с Ириной Шихман. Она профи в сфере интервью и та самая self-made woman, у которой есть чему поучиться. Отмечу выпуски с актрисой Чулпан Хаматовой и писательницей Диной Рубиной.
Алексей Судников, журналист TUT.BY из видеоотдела, тоже хочет обратить ваше внимание на канал «Ещенепознер», о котором уже начала рассказывать Полина:
— «Ещенепознер» — дерзко, красиво, хорошо. Команда очень точно и правильно выбирает место, метод и настроение съемки — они полностью соответствуют герою. Ведущий канала не журналист, а библиотекарь. Звучит скучно? Посмотрите выпуск с Козыревым! Но начинать я бы посоветовал с интервью Чубайса и Полозковой (похоже на встречу двух старых друзей в парке), Картозии (если вы хоть что-то с ним смотрели, знаете, как это будет ярко) и Быкова (поймете, кто тут главный патриот). Кстати, недавно ребята начали выпускать документалки, их снимает Катерина Гордеева. А еще у них есть рубрика «Закладка»: если не знаете, что почитать, вам туда. Возможно, вам сразу покажется, что это скучный канал. Но дайте ему шанс: там часто и хорошо шутят.
Виктория Ковальчук, журналистка SPORT.TUT.BY, делится, что основная часть ее работы — спортивные интервью, поэтому даже в свободное время девушка смотрит много работ коллег, подмечает профессиональные «фишки»:
— Для таких целей подходят каналы Ксении Собчак и Ирины Шихман («А поговорить?») — оба посвящены интервью с медийными персонами. Скажу сразу: иногда меня раздражают вопросы и манера поведения упомянутых журналистов, но чаще выпуски все-таки доставляют удовольствие. У Шихман я бы порекомендовала посмотреть интервью с Любовью Соболь, спецпроект «Следующие» и «Бе(з)серебренники». У Собчак в первую очередь — свежее интервью Милоша Биковича и более давнее Ларса фон Триера.
«Трендецъ» и «ЧестнОК» — нишевые каналы про украинский и белорусский футбол (для тех, кто подустал от «КраСавы» и российской повестки). С одной стороны, звучит очень на любителя. Но оба блогера делают бодрые вещи, поклонникам спорта формат точно зайдет! Знакомство с каналом «Трендецъ» советую начать с выпусков из Англии, а у «ЧестнОКа» — заценить свежее интервью с Алексеем Багой. Он показал и рассказал о новой жизни в Литве (когда границы еще были открыты).
И для разнообразия назову канал Marina Mogilko об учебе, работе и жизни за границей. Ведет его русский блогер, которая переехала в США и успешно обосновалась в Силиконовой долине. На канале хватает любознательного контента о том, «как там у них». И много полезных лайфхаков для изучения и практики английского.
Кристина Горбач, редактор AFISHA.TUT.BY, называет себя фанаткой видео на YouTube. По большей части в ее подписках каналы с интервью, развлекательными шоу и проекты про путешествия. Так что, если вы не знаете, на что потратить часок-другой, вот вам целый каталог каналов на любой вкус, записывайте:
— Начну с трех моих любимых каналов, которые сложно отнести к какой-то категории. Это проект журналиста Алексея Пивоварова «Редакция», KUJI podcast — подкаст, который записывают на видео, и проект соведущего Юрия Дудя по программе «Культ Тура» на «Матч ТВ» Евгения Савина «КраСава». Первый канал — это пример того, как классный журналист пришел с программами на актуальные темы на YouTubе и делает это просто отлично, хотя поначалу налет телевизионного подхода может отпугнуть зрителя. Второй канал — это коллаборация стендап-комика Тимура Каргинова и популяризатора науки Андрея Коняева. Описание звучит неубедительно, согласна, но ведущие просто и с юмором обсуждают разные темы от кредитов на свадьбу до черных дыр, попутно приглашая в студию гостей от блогера Wylsacom до Семена Слепакова. И третий канал — это о том, что около- и футбольный контент может быть интересен широкой аудитории (я не шучу). Есть у Савина и видео с футболистами родом из Беларуси — Милевским, Глебом. Но мне больше всего запомнился выпуск про женщину-судью.
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Каналы с интервью. Всегда интересно наблюдать, кого зовут к себе коллеги и о чем с ними говорят. Помимо Юрия Дудя («вДудь»), Ксении Собчак («Осторожно, Собчак!») и Ирины Шихман («А поговорить?»), которых, кажется, смотрят большинство в нашей редакции, советую подписаться на канал «Макарена» Карена Адамяна, который взял уже с двадцатку интервью у публичных личностей. Формат самый простой: он задает собеседнику 50 вопросов в автомобиле. На фоне аксакалов журналистики Карен иногда выглядит наивно, но большинство видео в этом формате у него получились удачными. Начните с этой тройки: Гарик Мартиросян, Леонид Парфенов, Вера Брежнева. Еще из интервью могу посоветовать канал Регины Тодоренко и ее проект «Пятница с Региной». Как говорит сама девушка, интервью у нее добрые и милые, но иногда это и неплохо. Недавно у нее в гостях были Саша Гудков с Катей Варнавой, Тина Канделаки, гендиректор Black Star Павел Курьянов с женой — вот эти выпуски можно глянуть в первую очередь.
Каналы про путешествия. Посоветую канал Антона Птушкина — за красивые и любопытные выпуски, которые Антон, как и следующий герой, делает полностью сам. Речь о проекте «Хочу домой» Лени Пашковского о путешествиях в страны, в которые лучше не летать. Еще назову канал украинца Андрея Буренка, который тоже рассказывает о путешествиях — и делает это очень достойно.
Телек на YouTube. Как ни странно, но на YouTube много ТВ-контента. Тут, пожалуй, стоит выделить программу телеканала «Пятница» «Орел и Решка» (не скрою, Бедняков — мой любимый ведущий) и — внимание всем, кто хочет поностальгировать по «нулевым», — перезапуск культовой программы «Слабое звено» с ведущей Марией Киселевой, которая с годами стала только краше.
Развлекательных форматов на YouTube полно, перечислю самые любимые шоу, не вдаваясь в подробности. Они пригодятся вам на случай, если захотите поднять настроение. Это шоу Comment Out на канале «Чикен Карри», «Что было дальше» на канале Labelcom, шоу «Контакты» Антона Шастуна, «Узнать за 10 секунд» на канале «Афиша».
И напоследок от меня. Неплохой контент о людях из разных профессий (проект «10 глупых вопросов») выпускает канал «Жиза», «Киносоветник» всегда подскажет, что посмотреть, Слава Комиссаренко, который совсем недавно появился на YouTube, вас посмешит, а «Инглиш Шоу» поможет прокачать английский (и это не будет нудно).
«Кому тут не лестно поприседать вместе с тренером Шакиры или Дженнифер Лоуренс?»
Лена Мельникова, редактор GO.TUT.BY, подсказывает, как с помощью YouTube заботиться о физической форме, что, кстати, особенно актуально во время карантина:
— Тренироваться дома — это удобно, весело, а в условиях самоизоляции еще и крайне важно, о чем напоминает ВОЗ. Кому-то нравится делать это с помощью фитнес-приложений, но мой любимый вариант — это полноценные классы на YouTube, когда каждое упражнение от и до с вами делает тренер. Так проще следить за техникой, держать темп и не отлынивать: не один ведь стараешься.
Каналов с тренировками на YouTube множество, но мой любимый — это PopSugar. Он англоязычный, и для меня это только плюс: к физической активности добавим языковую практику. Тренировки там на самый изощренный вкус: от 6-минутного комплекса с простейшими, но такими приятными упражнениями для спины (справится вообще каждый) до часовых силовых классов с гантелями, гирями и прочим оборудованием (для тех, кто тренируется по принципу «не болит — не занимался»).
Отдельное удовольствие — это танцы. Вот вам 30 минут латины — и кардио, и приподнятое настроение, и ваш шанс танцевать так, как будто никто не видит (потому что и вправду никто не видит). Добавьте в копилочку то, что PopSugar собирает самых звездных персонажей: кому тут не лестно поприседать вместе с тренером Шакиры или Дженнифер Лоуренс? В финале, когда дойдет до растяжки, тренер обязательно подбодрит и похвалит, и вы ощутите: эти полчаса на YouTube точно провели не зря.
Станислав Коршунов, журналист TUT.BY, удивляет очень необычным топом любимых каналов. Часть из них — англоязычные, так что, если давно хотели подтянуть язык, вы знаете, что делать:
Из развлекательных выделил бы el Gato — это канал по фильмам: как Bad Comedian, только намного смешнее. И каналы по играм: ESL — англоязычные трансляции турниров по CS:GO, смотрю, когда какие-то крупные ивенты проходят. The Great Dandeline Show — это шоу смешных моментов из коллекционной карточной игры по вселенной Ведьмака. А еще «Булджать» — это канал про игры, гиковую культуру, спидраны, многопользовательские игры. Почти как «Сыендук», которого тоже люблю посмотреть. Но «Сыендук» больше по гик-культуре и мультам, а «Булджать» все-таки больше про игры.
Денис Бурковский, журналист 42.TUT.BY, называет в числе любимых каналы, которые связаны с его главными интересами — оружием и историей. Если вам интересно то или другое, вот на что стоит подписаться:
Tactic Media — канал о военной истории, в основном Второй мировой и последующих времен. По дизайну ясно, что ноги растут от «Разведопросов» Гоблина-Пучкова, но контент сильно интереснее, нет неуместных шуток и Дементия со свиньями. Обычно ведущий приглашает специалиста, и два часа они беседуют на довольно узкую тему (например, о Смоленском сражении или автоматах Великой Отечественной). Очень круто.
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