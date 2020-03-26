Редакция TUT.BY советует свои любимые YouTube-каналы, на которые и вам стоит подписаться

Источник материала: Tut.by

Чем заняться дома в самоизоляции, если всего «вДудя» вы уже пересмотрели? Спокойно: на YouTube еще огромное количество каналов, о которых вы — ни сном ни духом. AFISHA.TUT.BY попросила коллег рассказать, на что реально стоит подписаться. В подборке советов от редакции соседствуют как полезные каналы, так и шоу на «разгрузить» мозги. В целом получилось очень свежо, лайк-подписка!



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

«Украинские шоу душевнее российских и качественнее белорусских»

Светлана Белоус, редактор проекта «Ребенок.BY», рекомендует несколько крутых каналов о путешествиях, о которых вы, скорее всего, не слышали:



— Мы с маленьким ребенком пока не можем позволить себе экзотические путешествия, поэтому остается смотреть репортажи крутых ребят-путешественников. Первым для себя я открыла украинского журналиста Дмитрия Комарова. С 2010 года он ведет на канале «1+1″ программу «Мир наизнанку» , но я смотрю все выпуски на YouTube. На мой взгляд, самые крутые передачи — из экспедиций в Африку, Индонезию и Непал, сейчас идут выпуски про Китай, правда, до эпидемии с коронавирусом. Обожаю Дмитрия за чувство юмора и его умение общаться с людьми — получаются очень живые репортажи.

В прошлом году случайно наткнулась на блог «Хочу домой» Леонида Пашковского и не без гордости отметила, что эти шикарные видео делает белорус! «Фишка» блогера в том, что в экспедиции он ездит один: сам снимает, работает в кадре и монтирует видео. Кажется, что он побывал чуть ли не во всех «темных уголках Земли» (как сам пишет) — в Пакистане, Индии, Кубе, Бангладеш, Венесуэле. Программы получаются очень интеллигентными, без каких-то сумасшедших ракурсов и спецэффектов. Просто приятное общение с людьми, которые живут там, где страшно и неуютно.

Из последних открытий — блог «The Люди» россиянина Антона Лядова, который успел побывать в Северной и Южной Корее, Монголии, Венесуэле и даже в Китае, когда уже вовсю бушевала эпидемия коронавируса. Как по мне, Антон местами переигрывает, матерится не очень к месту, но видно, что очень старается — собирает огромный вал информации для каждого выпуска. Последнее видео из Дубая получилось особенно интересным: блогер показывает трущобы работяг из Пакистана на контрасте с шиком и блеском эмирата.



Леня Пашковский, «Хочу домой». Фото: instagram.com/pashkowski

Журналистка TUT.BY Аня Перова предупреждает: если вы сноб, который читает только бриллианты немецкой литературы, проходите мимо и не осуждайте ее выбор:

— Зато если вы человек, который любит залипать на YouTube и уже пересмотрел его весь, вот вам идея: подпишитесь на «Новий канал» . Украинские шоу хороши по двум причинам: они душевнее российских и качественнее белорусских. Конечно, «раньше все равно было лучше»: помните культовую программу «Кохана, ми вбиваємо дітей»? Это классика. Но все еще есть другие приколы: например, «Від пацанки до панянки», где дворовых, часто беспризорных девчонок превращают в «леди». На первый взгляд, шоу выглядит как тупой бред, но, если присмотреться, все куда глубже: с каждым сезоном все больше убеждаешься, что неправильное воспитание способно превратить в маргиналов кого угодно. Если это ту мач, окей — есть «Топ-модель по-украински». Это как с Тайрой Бэнкс, только девочки похожи на ваших подруг, а не на инопланетянок.

Если вы читаете рецензии на фильмы на AFISHA.TUT.BY и думаете: «Че так сложно?», подпишитесь на «Кинопоиск» . Ребята делают короткие ролики о том, почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса 2010-х, как Хоакин Феникс шел к «Оскару» и что за искусство зашифровано в «Молодом папе». Даже если вам на все это по барабану, бархатный голос озвучивающего мужчины вас переубедит. В общем-то, это и правда классные мини-курсы по введению в кино. Там даже Триера делают до ужаса понятным.

Майя Кохно, журналистка TUT.BY, смотрит много разного контента: от документальных фильмов до легких «девчачьих» шоу:



— Как и, наверное, все в редакции, я смотрю каналы профессиональных журналистов: Parfenon , «Редакция» , «вДудь» , Собчак . Хороших каналов с документальными фильмами знаю мало, но в этом мне угодил «Настоящее время. Док» со своими проектами вроде «Неизвестной России» (мое сердечко покорил выпуск про Горный Алтай) или «Холивара» про историю Рунета. Про путешествия, по-моему, самые красивые видео — у Антона Птушкина , на него и подписана. А из киношных мне нравится ЧБУ — там ребята по полочкам раскладывают для не углубленных в тему людей типа меня какие-то неочевидные вещи о кино.

Еще в моем топе есть и «девочковые» каналы. На фоне, пока собираюсь по утрам, всегда что-то идет из Vogue Russia : «Что в сумке у… (дальше какая-нибудь модель, актриса, певица, кто угодно)?», «73 вопроса», — также у них есть рубрика, где «селебы» красятся на камеру и рассказывают про свой уход. В моем топчике еще есть канал Елены Крыгиной с видеоуроками про макияж — ни одного не повторила, но приемы беру на заметку. А если надо быть в курсе стиля и трендов-брендов, то смотрю Маргариту Мурадову . Но мой главный фаворит сейчас — «Нежный редактор» . Мне кажется, многим девушкам стоит посмотреть несколько выпусков, чтобы заручиться женской поддержкой и солидарностью (пусть даже дистанционно).



«Нежный редактор» (справа). Фото: instagram.com/tatyanacosmos

«Ещенепознер — дерзко, красиво, хорошо»

Полина Кузьмицкая, редактор LADY.TUT.BY, предлагает варианты для тех, кого жанр интервью интересует, но «вДудь» неуловимо раздражает:



— Я фанат интервьюера Дарьи Златопольской и ее проекта «Белая студия». У нее пока нет своего канала, но все выпуски можно найти на канале «Телеканал Культура» .

Палитра героев самая разная — от таких мэтров журналистики, как Владимир Познер, до комедийного актера Семена Слепакова. Общее одно: очень эрудированный интервьюер, тщательная подготовка к разговору, глубокие темы (и без вопросов про «сколько сантиметров»).

«Мужской» вариант интеллигентного интервью — канал «Ещенепознер» , который ведет Николай Солодников на пару с супругой — журналисткой Екатериной Гордеевой. «Ещенепознер» рисует достоверный портрет героя интервью, раскрывая личность в полной мере. Мне очень понравился выпуск с поэтом Верой Полозковой и креативным консультантом главы Третьяковской галереи Аленой Долецкой (экс главный редактор Vogue Russia).

Если от такого вы засыпаете, но Дудь все еще раздражает, есть компромиссный вариант — канал «А поговорить?» с Ириной Шихман. Она профи в сфере интервью и та самая self-made woman, у которой есть чему поучиться. Отмечу выпуски с актрисой Чулпан Хаматовой и писательницей Диной Рубиной.

Алексей Судников, журналист TUT.BY из видеоотдела, тоже хочет обратить ваше внимание на канал «Ещенепознер», о котором уже начала рассказывать Полина:





— «Ещенепознер» — дерзко, красиво, хорошо. Команда очень точно и правильно выбирает место, метод и настроение съемки — они полностью соответствуют герою. Ведущий канала не журналист, а библиотекарь. Звучит скучно? Посмотрите выпуск с Козыревым! Но начинать я бы посоветовал с интервью Чубайса и Полозковой (похоже на встречу двух старых друзей в парке), Картозии (если вы хоть что-то с ним смотрели, знаете, как это будет ярко) и Быкова (поймете, кто тут главный патриот). Кстати, недавно ребята начали выпускать документалки, их снимает Катерина Гордеева. А еще у них есть рубрика «Закладка»: если не знаете, что почитать, вам туда. Возможно, вам сразу покажется, что это скучный канал. Но дайте ему шанс: там часто и хорошо шутят.



Николай Солодников, «Ещенепознер». Фото: instagram.com/solodnikovnn

Виктория Ковальчук, журналистка SPORT.TUT.BY, делится, что основная часть ее работы — спортивные интервью, поэтому даже в свободное время девушка смотрит много работ коллег, подмечает профессиональные «фишки»:



— Для таких целей подходят каналы Ксении Собчак и Ирины Шихман («А поговорить?») — оба посвящены интервью с медийными персонами. Скажу сразу: иногда меня раздражают вопросы и манера поведения упомянутых журналистов, но чаще выпуски все-таки доставляют удовольствие. У Шихман я бы порекомендовала посмотреть интервью с Любовью Соболь, спецпроект «Следующие» и «Бе(з)серебренники». У Собчак в первую очередь — свежее интервью Милоша Биковича и более давнее Ларса фон Триера.

«Трендецъ» и «ЧестнОК» — нишевые каналы про украинский и белорусский футбол (для тех, кто подустал от «КраСавы» и российской повестки). С одной стороны, звучит очень на любителя. Но оба блогера делают бодрые вещи, поклонникам спорта формат точно зайдет! Знакомство с каналом «Трендецъ» советую начать с выпусков из Англии, а у «ЧестнОКа» — заценить свежее интервью с Алексеем Багой. Он показал и рассказал о новой жизни в Литве (когда границы еще были открыты).

И для разнообразия назову канал Marina Mogilko об учебе, работе и жизни за границей. Ведет его русский блогер, которая переехала в США и успешно обосновалась в Силиконовой долине. На канале хватает любознательного контента о том, «как там у них». И много полезных лайфхаков для изучения и практики английского.

Кристина Горбач, редактор AFISHA.TUT.BY, называет себя фанаткой видео на YouTube. По большей части в ее подписках каналы с интервью, развлекательными шоу и проекты про путешествия. Так что, если вы не знаете, на что потратить часок-другой, вот вам целый каталог каналов на любой вкус, записывайте:



— Начну с трех моих любимых каналов, которые сложно отнести к какой-то категории. Это проект журналиста Алексея Пивоварова «Редакция» , KUJI podcast — подкаст, который записывают на видео, и проект соведущего Юрия Дудя по программе «Культ Тура» на «Матч ТВ» Евгения Савина «КраСава» . Первый канал — это пример того, как классный журналист пришел с программами на актуальные темы на YouTubе и делает это просто отлично, хотя поначалу налет телевизионного подхода может отпугнуть зрителя. Второй канал — это коллаборация стендап-комика Тимура Каргинова и популяризатора науки Андрея Коняева. Описание звучит неубедительно, согласна, но ведущие просто и с юмором обсуждают разные темы от кредитов на свадьбу до черных дыр, попутно приглашая в студию гостей от блогера Wylsacom до Семена Слепакова. И третий канал — это о том, что около- и футбольный контент может быть интересен широкой аудитории (я не шучу). Есть у Савина и видео с футболистами родом из Беларуси — Милевским, Глебом. Но мне больше всего запомнился выпуск про женщину-судью.

Продолжить читать Каналы с интервью. Всегда интересно наблюдать, кого зовут к себе коллеги и о чем с ними говорят. Помимо Юрия Дудя ( «вДудь» ), Ксении Собчак ( «Осторожно, Собчак!» ) и Ирины Шихман ( «А поговорить?» ), которых, кажется, смотрят большинство в нашей редакции, советую подписаться на канал «Макарена» Карена Адамяна, который взял уже с двадцатку интервью у публичных личностей. Формат самый простой: он задает собеседнику 50 вопросов в автомобиле. На фоне аксакалов журналистики Карен иногда выглядит наивно, но большинство видео в этом формате у него получились удачными. Начните с этой тройки: Гарик Мартиросян, Леонид Парфенов, Вера Брежнева. Еще из интервью могу посоветовать канал Регины Тодоренко и ее проект «Пятница с Региной». Как говорит сама девушка, интервью у нее добрые и милые, но иногда это и неплохо. Недавно у нее в гостях были Саша Гудков с Катей Варнавой, Тина Канделаки, гендиректор Black Star Павел Курьянов с женой — вот эти выпуски можно глянуть в первую очередь. Каналы про путешествия. Посоветую канал Антона Птушкина — за красивые и любопытные выпуски, которые Антон, как и следующий герой, делает полностью сам. Речь о проекте «Хочу домой» Лени Пашковского о путешествиях в страны, в которые лучше не летать. Еще назову канал украинца Андрея Буренка , который тоже рассказывает о путешествиях — и делает это очень достойно.

Скриншот с YouTube-канала Антона Птушкина Телек на YouTube. Как ни странно, но на YouTube много ТВ-контента. Тут, пожалуй, стоит выделить программу телеканала «Пятница» «Орел и Решка» (не скрою, Бедняков — мой любимый ведущий) и — внимание всем, кто хочет поностальгировать по «нулевым», — перезапуск культовой программы «Слабое звено» с ведущей Марией Киселевой, которая с годами стала только краше. Развлекательных форматов на YouTube полно, перечислю самые любимые шоу, не вдаваясь в подробности. Они пригодятся вам на случай, если захотите поднять настроение. Это шоу Comment Out на канале «Чикен Карри» , «Что было дальше» на канале Labelcom , шоу «Контакты» Антона Шастуна , «Узнать за 10 секунд» на канале «Афиша» . И напоследок от меня. Неплохой контент о людях из разных профессий (проект «10 глупых вопросов») выпускает канал «Жиза» , «Киносоветник» всегда подскажет, что посмотреть, Слава Комиссаренко , который совсем недавно появился на YouTube, вас посмешит, а «Инглиш Шоу» поможет прокачать английский (и это не будет нудно).



Евгений Савин, «КраСава». Фото: instagram.com/sava9

«Кому тут не лестно поприседать вместе с тренером Шакиры или Дженнифер Лоуренс?»

Лена Мельникова, редактор GO.TUT.BY, подсказывает, как с помощью YouTube заботиться о физической форме, что, кстати, особенно актуально во время карантина:



— Тренироваться дома — это удобно, весело, а в условиях самоизоляции еще и крайне важно, о чем напоминает ВОЗ. Кому-то нравится делать это с помощью фитнес-приложений, но мой любимый вариант — это полноценные классы на YouTube, когда каждое упражнение от и до с вами делает тренер. Так проще следить за техникой, держать темп и не отлынивать: не один ведь стараешься.

Каналов с тренировками на YouTube множество, но мой любимый — это PopSugar . Он англоязычный, и для меня это только плюс: к физической активности добавим языковую практику. Тренировки там на самый изощренный вкус: от 6-минутного комплекса с простейшими, но такими приятными упражнениями для спины (справится вообще каждый) до часовых силовых классов с гантелями, гирями и прочим оборудованием (для тех, кто тренируется по принципу «не болит — не занимался»).

Отдельное удовольствие — это танцы. Вот вам 30 минут латины — и кардио, и приподнятое настроение, и ваш шанс танцевать так, как будто никто не видит (потому что и вправду никто не видит). Добавьте в копилочку то, что PopSugar собирает самых звездных персонажей: кому тут не лестно поприседать вместе с тренером Шакиры или Дженнифер Лоуренс ? В финале, когда дойдет до растяжки, тренер обязательно подбодрит и похвалит, и вы ощутите: эти полчаса на YouTube точно провели не зря.

Станислав Коршунов, журналист TUT.BY, удивляет очень необычным топом любимых каналов. Часть из них — англоязычные, так что, если давно хотели подтянуть язык, вы знаете, что делать:

— Я смотрю научно-популярные каналы с инфографикой Kurzgesagt и The Infographics Show , а также Crash Course — англоязычный канал по истории, философии и литературе, Biographics — англоязычный канал об исторических личностях, LegalEagle — канал по юриспруденции США. Еще перечислю несколько американских политических шоу, которые я смотрю: Late Night Show with Stephen Colbert , The Daily Show with Trevor Noah и LastWeekTonight with John Oliver .

Из развлекательных выделил бы el Gato — это канал по фильмам: как Bad Comedian , только намного смешнее. И каналы по играм: ESL — англоязычные трансляции турниров по CS:GO, смотрю, когда какие-то крупные ивенты проходят. The Great Dandeline Show — это шоу смешных моментов из коллекционной карточной игры по вселенной Ведьмака. А еще «Булджать» — это канал про игры, гиковую культуру, спидраны, многопользовательские игры. Почти как «Сыендук» , которого тоже люблю посмотреть. Но «Сыендук» больше по гик-культуре и мультам, а «Булджать» все-таки больше про игры.



Дима Сыендук. Фото: instagram.com/sndk_tv

Денис Бурковский, журналист 42.TUT.BY, называет в числе любимых каналы, которые связаны с его главными интересами — оружием и историей. Если вам интересно то или другое, вот на что стоит подписаться:





— Forgotten Weapons — один из лучших каналов об оружии. Ведет его большой знаток и любитель всего, что стреляет, — Ян Макколум. Здесь можно найти сведения просто об огромной куче забытого, полузабытого и совсем не забытого оружия — история, полигонные испытания и связанные со стволами байки. Для всех, кому не чужда оружейная тема, канал — абсолютный маст-си. Языковой барьер вообще не проблема, там все просто.

Tactic Media — канал о военной истории, в основном Второй мировой и последующих времен. По дизайну ясно, что ноги растут от «Разведопросов» Гоблина-Пучкова, но контент сильно интереснее, нет неуместных шуток и Дементия со свиньями. Обычно ведущий приглашает специалиста, и два часа они беседуют на довольно узкую тему (например, о Смоленском сражении или автоматах Великой Отечественной). Очень круто.

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