20 лет назад Путин был впервые избран президентом России

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин 26 марта мог бы отметить политический юбилей — 20 лет с тех пор, как соотечественники впервые выбрали его на главный государственный пост в стране. Впрочем, произойдет это вряд ли. Как отмечает ТАСС , Путин вообще не любитель отмечать личные даты. Поэтому, как и его белорусский коллега, в праздничные для себя дни российский президент предпочитает работать.



Фото: Reuters

Рабочий график

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в четверг президент проведет в Москве встречу с предпринимателями ряда российских городов. Он также примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.

Непубличный человек на публичной должности

Занимая должность, обязывающую к максимальной публичности, Путин предпочитает оставлять при себе лишь сугубо личные вещи, касающиеся семьи. Из его официальной биографии известно только о двух взрослых дочерях, а сам он вскользь упоминал о наличии внуков. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, готовность выставлять все на всеобщий показ невозможна в случае, когда речь идет о главе российского государства.

Впрочем, о привычках Путина известно больше, чем о его семье.



Фото: Reuters

Российский президент ведет здоровый образ жизни. Жаркие моря не для него — отдыхать предпочитает на русском Севере. Любит собак и часто получает их в подарок от мировых лидеров.

Путин ратует за технический прогресс, но сам предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Причина проста. «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — заметил президент в интервью ТАСС.

Одно удовольствие

У Путин большие властные полномочия. Но он категорически не согласен с теми, кто называет его царем. «Царь — тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». По мнению Путина, «царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Совсем недавно на вопрос, не устал ли он от власти, Путин ответил, что воспринимает свою работу, как судьбу. «Разве можно от этого устать? Одно удовольствие», — добавил он.

Путин получил власть, как подарок на Новый год от первого президента постсоветской России Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Помните, знаменитое: «Сегодня в последний день уходящего века я ухожу в отставку». Исполняющим обязанности президента Ельцин назначил «председателя правительства Владимира Владимировича Путина».



Фото: пресс-служба президента России

Двадцать путинских лет во власти — это 15 на посту президента и пять — премьер-министра России. Из сохранивших высшую власть лидеров на пространстве бывшего СССР Путин уступает лишь Александру Лукашенко, почти 26 лет руководящему Беларусью. Но, после внесения изменений в конституцию, которые обнулят его президентские сроки, у Путина есть все шансы установить новый рекорд в своей политической биографии. Впрочем, сам он уверяет, что не определился, пойдет ли в 2024 вновь во власть. Уверяет, все будет зависть от желания народа. (Знакомо — правда?)

«Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — заявил в интервью ТАСС Путин.