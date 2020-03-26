Дерзкие трюки, камбэки с 1:5 и сказочные развязки. Вот за что мы любим чемпионат мира по хоккею

Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году уже точно не состоится из-за пандемии коронавируса, хотя сам турнир — один из лучших в хоккее. Он подарил болельщикам незабываемые моменты, некоторые из которых даже изобразили на почтовых марках. Победы наносили страны на хоккейную карту мира, пока другие команды находились в печали и считали, что никогда не добьются чего-то большого. SPORT.TUT.BY рассказывает о десяти незабываемых моментах на чемпионатах мира по хоккею.

10 место: Канада победила в финале после 1:3

В финале ЧМ-2003 шведы уступили канадцам в овертайме после затянувшегося просмотра, который установил, что темнокожий хоккеист Канады Энсон Картер все-таки забросил шайбу. Понятно, что шведы были раздавлены таким исходом и жаждали взять реванш. Возможность предоставилась довольно скоро — в финале ЧМ-2004.

На третьей минуте встречи Юнас Хоглунд вывел шведов вперед после броска с пятака в большинстве. На восьмой минуте Даниэль Альфредссон убежал «один в ноль» и увеличил преимущество шведов, а уже в начале второго периода канадцы «горели» со счетом 1:3.

Канадцы не опустили руки, и скоро Дэни Хитли забил. Он получил пас сродни тому, который делает квотербек в американском футболе, то есть через всю площадку, и на скорости «полез» на ворота — 2:3. Затем Роб Нидермайер после броска с неудобной руки восстановил паритет — 3:3.

На первой минуте третьего периода Хитли и Джей Боумистер разыграли двухходовку с входном в зону и броском с кистей — 4:3, что позволило канадцам впервые в поединке лидировать в счете. До конца матча они забросили еще раз, а после финальной сирены отпраздновали чемпионство в своей зоне, где в последние секунды «вязали» игру у борта.

Канаде не удавалось защитить чемпионское звание с 1959 года, так что триумф в финале ЧМ-2004 стал особенным для страны, где зародился хоккей.

9 место: Чехия без звезд выиграла чемпионат, что не удавалось сделать со звездами

История похода будущего победителя за титулом началась с массового отказа звезд НХЛ из Чехии ехать на чемпионат мира. Игроки ссылались на травмы, затянувшийся сезон из-за проведения в 2010 году Олимпийских игр и, как следствие, перенос игр плей-офф НХЛ на более поздний срок.

Глядя на тот состав, который собрали чехи, оставалось разве что пожалеть их, ведь, казалось, у игроков нет ни единого шанса, чтобы преуспеть в борьбе с Россией.



Фото: Reuters

В финале ЧМ-2010 чехи сыграли как раз с россиянами, и уже на двадцатой секунде счет открыл Якуб Клепиш — 1:0. За мгновение до ухода на перерыв Павел Дацюк забросил шайбу в большинстве и уже принимал поздравления от Ильи Ковальчука, Евгения Малкина и Александра Овечкина, однако арбитр не засчитал взятие ворот, ведь время первого периода истекло раньше, чем случился гол.

Во втором периоде чехи терпели под давлением россиян и за две минуты до конца игрового отрезка удачно сбегали в контратаку «три на три»: Томаш Ролинек замкнул коньком наброс на ворота от Карела Рахунека. Арбитр не увидел в движении Ролинека преднамеренность — и это 2:0.

Незадолго до завершения матча Яромир Ягр получил травму после жесткого хита Алексея Емелина. Последние минуты встречи россияне провели, имея на двух игроков больше на площадке. Из все этого они сумели извлечь немного пользы — один гол, тогда как до сирены оставалось тридцать шесть секунд.

Ягр даже не смотрел на лед в оставшееся время, а сидел на лавке и верил в лучшее. За пять секунд до конца матча Якуб Клепиш выиграл вбрасывание, после чего Ондржей Немец выбросил шайбу из зоны. Вот так Чехия стала чемпионом мира в 2010 году.

8 место: шведы побили финнов в Хельсинки после 1:5

Для шведов победить финнов — это так же приятно, как обыграть сборную Канады, в чем не раз признавался лидер «Тре крунур» 90-х и 2000-х Матс Сундин. В свою очередь, для финнов день матча со шведами — тоже что-то вроде праздника, и, конечно, они хотели победить шведов в четвертьфинале домашнего ЧМ-2003.



Фото: Reuters

Все начиналось для финнов лучше не придумаешь: 5:1 уже во втором периоде, после чего фанаты «Суоми» запели от удовольствия. Однако шведы забили, забили еще и еще. Потом Петер Форсберг поехал за ворота и на выходе из виража отправил пятую шайбу в финские ворота. Началась игра нервов.

За пять минут до завершения матча Матс Сундин выиграл вбрасывание, и после броска с кистей от синей линии с подставлением шведы отпраздновали победный гол. Такая развязка стала катастрофой для Финляндии и уроком терпения для болельщиков из Швеции.

7 место: канадец Нэш забросил одну из самых красивых шайб в истории финалов

Финал ЧМ-2007 складывался в пользу канадцев. В матче против финнов они вели в счете 3:0, однако напряжение сохранялось. Финны поддавливали, жестко встречали и выигрывали единоборства, тогда как канадцы выжидали шанс для еще одного гола, который успокоил бы игру.

Шайбы Петри Контиолы и Антти Миеттинена в последнюю десятиминутку поединка, казалось, вернули интригу, однако у канадцев нашелся адекватный ответ. За шестьдесят шесть секунд до сирены Рик Нэш побежал к воротам соперника с висевшим на нем защитником. Нэш укрыл шайбу корпусом, так что оппоненту было не добраться до нее, и тогда он блокировал канадца объятиями сзади. Рик же продолжил движение по инерции и умудрился положить шайбу в ворота, которые занимал Кари Лехтонен.

Трюк Нэша очень напоминает технику другого знаменитого канадца Марио Лемье, который также смело шел на вратаря и в последний момент разводил его и шайбу в разные стороны.

— Вся наша команда — тридцать один канадец, внесли свой вклад, но то, что сделал Ник в последние минуты… Это великолепная победа, — сказал в раздевалке канадцам их тренер Энди Мюррей.

Спустя десяток лет после ЧМ-2007 Нэш признался, что все еще не верит, что его тело смогло после падения на лед подстроиться и финишировать Финляндию.

6 место: Сундин выиграл для Швеции финал против СССР

Летом 1989 года шведского паренька Матса Сундина выбрали первым на драфте НХЛ, и через год он сбежал из своего шведского клуба в Квебек, чтобы выступать за «Нордикс». В Швеции были разочарованы таким поступком игрока, и президент местной федерации заявил, что Сундин больше никогда не сыграет за сборную. Однако спустя всего десять месяцев Сундин забил один из величайших голов в истории шведского хоккея в матче за страну.

В финальном раунде ЧМ-1991 участвовали четыре команды, которые провели круговой турнир, и перед последним туром расклады были такими: если шведы побеждают сборную СССР, то выигрывает золотые медали, но если нет — чемпионами становятся канадцы.

Шведы победили советских хоккеистов со счетом 2:1, а победную шайбу забросил Сундин. Он ворвался в зону атаки на скорости, собрав вокруг себя трех соперников, и ушел вправо — в сторону возрастного защитника Вячеслава Фетисова, после чего выкатился к воротам и сделал разницу в счете.

5 место: Россия впервые за 15 лет взяла золото, победив в финале канадцев

К 2008 году российский хоккей 15 лет оставался без побед на чемпионатах мира, и за это время лишь раз россияне были близки к золоту, когда сыграли в финале турнира в 2002-м.

Добравшись до решающего матча на ЧМ-2008, подопечные Вячеслава Быкова, среди которых было много молодых звезд — Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук, горели идеей победить. Эмоций игрокам добавил тот факт, что на пути у них стояла Канада.



Фото: Reuters

Любопытно и то, с какой критикой столкнулся Илья Ковальчук. Он не забивал на турнире, а потому фанаты задавались вопросом, нужен ли вообще команде Илья.

В финале Ковальчук провел два гола. В последние десять минут основного времени встречи он подхватил шайбу в углу площадки и продвинулся к воротам, после чего бросил с кистей из-под защитника — 4:4. После гола Илья выдал одно из самых ярких празднований: перешел с катания на прыжки, а потом запрыгнул на борт рядом с российскими болельщиками.

В овертайме удаление заработал Рик Нэш — кстати, лучший игрок ЧМ-2007 в России, и на исходе третьей минуты дополнительного времени Ковальчук забил как раз в большинстве. В эфире российских телеканалов не скупились на комплименты:

— Есть! Гол! Илья! — кричал в микрофон комментатор Роман Скворцов. — Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам! Это happy end, в Голливуде до такого додуматься не смогли! Жизнь — лучший драматург! Илья Ковальчук забивает победную шайбу — 5:4! Сборная России спустя 15 лет становится чемпионом мира! Знаете, нет у меня слов. Очень хочется сейчас с этим паранормальным счастьем остаться где-нибудь на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта.

4 место: финский вундеркинд поразил мир «лакросс-голом»

Необычный гол Микаэля Гранлунда в ворота сборной России на ЧМ-2011 (победный, между прочим) сделал его знаменитостью в Финляндии. Один из лидеров финского хоккея Юсси Йокинен объяснил решение молодого хоккеиста пойти на «лакросс-гол» на своем первом взрослом «мире» отсутствием страха, ведь мало кто из опытных игроков решится на подобное в матче за выход в финал.

Микаэлю было всего 19 лет, и до своего трюка он успел провести всего парочку сезонов во взрослом хоккее на родине. Парня ждала «Миннесота Уайлд», которая выбрала его под 10-м номером на драфте НХЛ 2010 года, и выступлением на «мире» Гранлунд окончательно убедил «Уайлд» в том, что он им нужен. Помимо гола-шедевра на счету Микаэля была еще одна шайба и семь результативных передач — и это восьмое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Гол Гранлунда стал сюжетом для почтовой марки в Финляндии, и именно за Финляндией осталась победа на ЧМ-2011.

— Ты не можешь забыть, когда что-то подобное случается с тобой, — признался Гранлунд в интервью канадскому телеканалу TSN. — Для людей этот гол значил так много, и они смотрели на нашу сборную, как на рок-звезд.

3 место: Словакия сотворила сенсацию в 2002-м

После распада Чехословакии в 1993 году чехи выиграли чемпионат мира четыре раза за девять лет (1996, 1999, 2000, 2001), а вот у словаков хоккейные дела шли не так хорошо — до 2002 года.

Путь к титулу словаки начали с низших лиг и дебютировали в элитном дивизионе лишь в 1996 году, финишировав в тот раз десятыми. В 1997-м они стали восьмыми, в 1998-м и 1999-м — седьмыми, в 2000-м — проиграли в финале чехам, а в 2001-м вновь были седьмыми.

На ЧМ-2002 словаки вышли в плей-офф с третьего места в своей группе вслед за Швецией и Финляндией, а в играх на вылет по очереди с разницей в одну шайбу обыграли канадцев, шведов и россиян.



Фото: Reuters

Энхаэловцы внесли больший вклад в успех словацкой сборной. Мирослав Шатан из «Баффало Сейбрз» набрал 13 очков (5+8) по системе «гол+пас» и был признан лучшим снайпером и лучшим игроком чемпионата. Питер Бондра из «Вашингтон Кэпиталз» забросил наибольшее количество шайб — семь, в том числе победную в финале. Передачу на победный гол сделал Зигмунд Палфи из «Лос-Анджелес Кингз». Он присоединился к команде ближе к завершению турнира и в трех матчах заработал 7 очков (1+6).

2 место: очень долгий видеопросмотр в пользу Канады в финале

Финал ЧМ-2003 — Канада против Швеции. Шел овертайм в формате «четыре на четыре», и тут случилось что-то, что не оставило равнодушным никого. Нападающий Канады Энсон Картер начал праздновать гол, думая, что шайба пересекла линию ворот, и на лед выкатились все канадцы, сбросив с себя краги и предавшись крепким объятиям. Они не обратили внимание, зафиксировал ли гол арбитр. Тем временем шведы были не согласны с тем, что матч завершен.

Видеопросмотр длился порядка десяти минут. Причина — шведский вратарь Микаэль Теллквист перекрывал обзор камере щитками, а потому трудно было определить, полностью ли шайба пересекла линию ворот. Возможно, это был самый долгий видеопросмотр в истории хоккея.

— Я подъезжал к судьям со словами: «Ребята, серьезно? Вы убиваете меня. Скажите уже наконец, что это гол, и мы уйдем отсюда», — вспоминал автор шайбы Энсон Картер в интервью для TSN.

И вот судья показал на центр площадки — гол! Канада — чемпион.

1 место: те самые канадцы вернулись после 33 лет без чемпионства

С 1920-го по 1961 год канадская сборная по хоккею выиграла мировое первенство вдвое раз больше, чем все остальные команды вместе взятые. Однако затем 33 года чемпионат мира оствался «заколдованным» турниром для канадцев — ни одного титула.

В битве за золото ЧМ-1994 канадцы встречались с финнами, и победителя предстояло выявить по буллитам.

— Мы понимали, что можем сделать историю, — рассказал Люк Робитайл, капитан канадцев в 1994-м, в интервью TSN. — И по ходу турнира практиковали буллиты на каждой тренировке. Финский вратарь был небольшим, и я решил отправить шайбу низко — гол. Помню, как Джо Сакик вышел на лед и сделал буквально то же, что и я. Потом забил Яри Курри, и нам стало немного волнительно после промаха Пола Карии — первого нашего промаха в серии.

После пяти попыток с каждой стороны счет в буллитной серии был равным — 2:2, и тренер канадцев вновь отправил на лед Робитайла.

— Я сидел на лавке с ощущением усталости и чувствовом, что сделал свою работу, — пояснил Люк. — Тут мне говорят: «Ты выходишь!» Что? Правда? Я сильно переживал.

Робитайл забил, после чего канадский вратарь Билл Рэнфорд, признанный самым ценным игроком турнира, отразил бросок Мики Ниеминена. Канадцы — чемпионы 33 года спустя. Похоже на сказку, не правда ли?