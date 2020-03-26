Минфин Беларуси не исключает сокращения расходов бюджета из-за цен на нефть и COVID-19

БелТА . "Министерство финансов, конечно же, имеет в запасе план действий на тот случай, если уровень доходов бюджета снизится по сравнению с первоначальным планом. Мы уже проводим оценку расходов бюджета, которые в этой ситуации могут быть сокращены", - заявил в среду Ермолович, которого цитирует госагентство





Он подчеркнул, что "Министерство финансов Беларуси готово принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость".





По его словам, "мы мониторим ситуацию с бюджетом и доходами в I квартале, пока ситуация развивается так, что мы работаем практически в штатном режиме". "Доходов поступает достаточно, чтобы профинансировать все заявленные на I квартал платежи", - отметил Ермолович.





По его словам, дополнительные расходы бюджета из-за ситуации с коронавирусом "никак не отражаются на финансировании стандартных бюджетных расходов".





По словам министра, в случае секвестра "финансирование, модернизацию и строительство социальных объектов эти сокращения не должны затронуть". "Сокращение может коснуться расходов на содержание административного персонала, закупки, расходов, связанных с госорганами, местными органами власти", - уточнил он. Определенные расходы могут быть перенесены на более поздние сроки.





Он также отметил, что в текущем году часть средств уже удалось сэкономить благодаря теплой зиме: меньше бюджетных средств было потрачено на коммунальные платежи бюджетных организаций.





"Полная оценка бюджета еще впереди. Надо посмотреть, что будет происходить по итогам I квартала, какие доходы бюджета будут сформированы в апреле, какие объемы квартальных платежей по основным налогам - на прибыль и НДС. И исходя из этого строить более долгосрочные планы", - отметил он.





При этом министр подчеркнул наличие резервов для исполнения базовых бюджетных расходов, в том числе расходов на зарплаты. "За счет профицита прошлого года мы управляем текущей ситуацией и способны все кассовые разрывы при исполнении бюджета закрывать собственными ресурсами, не прибегая к заимствованиям на внутреннем рынке или помощи банков. Все задачи со своевременным финансированием бюджетных расходов мы решаем", - сказал Ермолович.





По его словам, "установленная главой государства цель по зарплатам бюджетников не ниже 80% от средней по стране Минфином выполняется, и мы будем прилагать все усилия, чтобы до конца года она зусловно выполнялась".





Между тем, как сообщалось, еще в феврале Ермолович фактически констатировал неизбежность сокращения запланированных на 2020 год расходов местных бюджетов, в первую очередь, плана закупок.





"Без оптимизации затрат не обойтись. В этой связи от регионов ожидается определение первоочередных расходов, которые необходимо финансировать. Речь идет о заработной плате, социальной сфере; секторах, связанных с оказанием бюджетных услуг" - заявил Ермолович на расширенной коллегии Минфина, которая прошла в конце февраля.





Министр отметил, что "несмотря на то, что местные бюджеты защищены от существенного воздействия негативных факторов, определенное влияние на их доходы все равно произойдет". "При этом республиканский бюджет находится в значительно более сложном положении, чем раньше, и оказывать поддержку в прежнем размере не в состоянии", - констатировал министр.









Он подчеркнул, что "в начале 2020 года работать приходится в крайне сложных обстоятельствах, связанных с неопределенностью условий поставки нефти и снижением объемов экспорта калийных удобрений. Фиксируется существенный "недобор" доходов от внешнеэкономической деятельности".





Как сообщалось, из-за негативного влияния на экономику Беларуси реализуемого в РФ налогового маневра, впервые с 2014 года Минфин принял дефицитный бюджет (Br1 млрд, или 0,7% планового ВВП).





Доходы консолидированного бюджета были запланированы в объеме Br39,5 млрд, расходы - Br40,9 млрд. В том числе доходы республиканского бюджета - Br24,4 млрд, расходы - Br25,4 млрд. Расходы местных бюджетов были утверждены в сумме Br21,68 млрд при доходах Br16 млрд и дотациях из республиканского бюджета на Br6 млрд.