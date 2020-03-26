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Минздрав заявил, что влюбленные и радостные люди легче переносят COVID-19

26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Оказывается, не только сильный иммунитет помогает легче перенести коронавирусную инфекцию.

25 марта во время стрима министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что хорошие погода и настроение существенно укрепляют иммунную систему.

Минздрав заявил, что влюбленные и радостные люди легче переносят COVID-19

Дело все в гормонах радости, которые называются эндорфинами, о чем сообщил глава Минздрава Владимир Караник в ходе стрима в Национальном пресс-центре.

Владимир Караник также рассказал, что даже существует ряд примеров, когда влюбленные легче переносят различные заболевания.

Кроме того, министр попросил белорусскую молодежь ограничить контакты с пожилыми родственниками и обязательно соблюдать все меры личной гигиены.

Было также отмечено, что во время карантина в БНТУ, несмотря на многочисленные просьбы, приблизительно 600 студентов разъехались по своим домам, тем самым увеличив вероятность распространения коронавирусной инфекции.

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Оказывается, не только сильный иммунитет помогает легче перенести коронавирусную инфекцию. 25 марта во время стрима министр здравоохранения Владимир...
 
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