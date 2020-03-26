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Попытки нажиться на коронавирусе пресекают милиция и банки

26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Попытки нажиться на коронавирусе пресекают милиция и банки

Одним — война с вирусом, другим — мать родна. К сожалению, тему опасной инфекции стали все чаще эксплуатировать разного рода любители наживы. Об этом нужно знать и предупредить близких. Ведь пожилые люди в группе риска не только из-за болезни, доверчивость может сыграть с ними злую шутку…

Не успел Минздрав объявить об открытии благотворительного счета для помощи системе здравоохранения, как появился фейк на эту тему. В отделения «БПС-Сбербанк» стали звонить клиенты и сообщать об активизации мошенничества в интернете. Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают о решении банка перечислить проценты по депозиту в фонд борьбы с коронавирусом — якобы в соответствии с постановлением Сов­мина. Банк это опроверг и посоветовал не отвечать на такие эсэмэски и не переходить по ссылкам, а особенно не называть никому свои коды и пароли. Кстати, это поветрие появилось не только у нас. По данным российского Сбербанка, за последние два месяца число фишинговых писем выросло на 30 процентов, при этом пятая часть рассылок содержит информацию о коронавирусе. А ведь пользоваться электронной почтой в эти дни стали активнее из-за удаленной работы.

В интернете также полно рекламы всевозможных защитных средств, зачастую сомнительного качества и происхождения. По данным Европола, на территории ЕС за последние недели изъяли около 4,4 миллиона незаконных фармпрепаратов, ликвидировали 7 организованных преступных группировок. В сети постоянно появляются рекламные объявления, в которых предлагается купить лжелекарства. Минздрав соседней Украины призвал не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты.

Еще один способ криминального заработка — спекуляция средствами защиты. Спрос на них возрос, вот некоторые и ударились в «бизнес». Недавно задержали 26-летнего минчанина, который незаконно скупил медицинские маски. Продавал их делец через соцсети по цене в несколько раз выше, чем в аптеках. Думаете, мелко это, несерьезно? Оцените объем: всего у одного человека изъяли 12,8 тысячи масок на общую сумму около 10,8 тысячи рублей (более 4,8 тысячи долларов). Подобный способ заработка решил испробовать и молодой гродненец. Схема та же, только барыжить он взялся еще и перчатками и антисептиками. Обоих привлекут к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Сейчас социальные службы, почта, БРСМ, Красный Крест и другие организации стремятся помочь одиноким пожилым людям с доставкой продуктов, пенсий и всего необходимого. Именно старшее поколение сейчас обязательно должно оставаться дома. Есть деревни, где живут всего один-два сельчанина. А ведь под личиной помощника злоумышленники могут попытаться ограбить людей преклонного возраста. Поэтому помощь через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организовали так, чтобы не допустить мошенничества. Если человек отправит заявку о доставке продуктов или медикаментов, ему сразу скажут, когда, в какое время ждать соцработника или волонтера, его фамилию, имя и отчество. Он обязательно придет с документом.

Сложно представить, какие еще обманные, фейковые схемы будут придуманы в попытках облапошить взволнованных людей. Надо быть бдительными, критичными, не терять присутствия духа. Может быть, коронавирус кто-то перенесет и не заметит: как показывает статистика, у некоторых инфекция вообще протекает бессимптомно. Но нельзя допустить, чтобы человек лишился денег и здоровья из-за действий ушлых коммерсантов.

СБ

 
 
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Одним — война с вирусом, другим — мать родна. К сожалению, тему опасной инфекции стали все чаще эксплуатировать разного рода любители наживы. Об этом нужно знать и...
 
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