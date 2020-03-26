|
Попытки нажиться на коронавирусе пресекают милиция и банки
26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Одним — война с вирусом, другим — мать родна. К сожалению, тему опасной инфекции стали все чаще эксплуатировать разного рода любители наживы. Об этом нужно знать и предупредить близких. Ведь пожилые люди в группе риска не только из-за болезни, доверчивость может сыграть с ними злую шутку…
Не успел Минздрав объявить об открытии
В интернете также полно рекламы всевозможных защитных средств, зачастую сомнительного качества и происхождения. По данным Европола, на территории ЕС за последние недели изъяли около 4,4 миллиона незаконных фармпрепаратов, ликвидировали 7 организованных преступных группировок. В сети постоянно появляются рекламные объявления, в которых предлагается купить лжелекарства. Минздрав соседней Украины призвал не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты.
Еще один способ криминального заработка — спекуляция средствами защиты. Спрос на них возрос, вот некоторые и ударились в «бизнес». Недавно задержали 26-летнего минчанина, который незаконно скупил медицинские маски. Продавал их делец через соцсети по цене в несколько раз выше, чем в аптеках. Думаете, мелко это, несерьезно? Оцените объем: всего у одного человека изъяли 12,8 тысячи масок на общую сумму около 10,8 тысячи рублей (более 4,8 тысячи долларов). Подобный способ заработка решил испробовать и молодой гродненец. Схема та же, только барыжить он взялся еще и перчатками и антисептиками. Обоих привлекут к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
Сейчас социальные службы, почта, БРСМ, Красный Крест и другие организации стремятся помочь одиноким пожилым людям с доставкой продуктов, пенсий и всего необходимого. Именно старшее поколение сейчас обязательно должно оставаться дома. Есть деревни, где живут всего один-два сельчанина. А ведь под личиной помощника злоумышленники могут попытаться ограбить людей преклонного возраста. Поэтому помощь через сеть территориальных центров соцобслуживания населения организовали так, чтобы не допустить мошенничества. Если человек отправит заявку о доставке продуктов или медикаментов, ему сразу скажут, когда, в какое время ждать соцработника или волонтера, его фамилию, имя и отчество. Он обязательно придет с документом.
Сложно представить, какие еще обманные, фейковые схемы будут придуманы в попытках облапошить взволнованных людей. Надо быть бдительными, критичными, не терять присутствия духа. Может быть, коронавирус кто-то перенесет и не заметит: как показывает статистика, у некоторых инфекция вообще протекает бессимптомно. Но нельзя допустить, чтобы человек лишился денег и здоровья из-за действий ушлых коммерсантов.
СБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним — война с вирусом, другим — мать родна. К сожалению, тему опасной инфекции стали все чаще эксплуатировать разного рода любители наживы. Об этом нужно знать и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)