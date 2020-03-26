|
Бодул о словах Лукашенко про коронавирус: «Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез»
26.03.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «
О коронавирусе
Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить.
О словах Александра
Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей, на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей.
О семье в Амстердаме
В Нидерландах они не воспринимали вирус всерьез долгое время. Сейчас там тоже принимают очень жесткие меры – и я, возможно, долго не смогу увидеть свою семью. Это очень тяжело для меня.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бодул о словах Лукашенко про коронавирус: «Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез»
Нападающий «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением о пандемии коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)