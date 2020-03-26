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Бодул о словах Лукашенко про коронавирус: «Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез»

26.03.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением о пандемии коронавируса.

О коронавирусе

Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить.

О словах Александра Лукашенко про то, что коронавирус – это психоз

Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей, на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей.

О семье в Амстердаме

В Нидерландах они не воспринимали вирус всерьез долгое время. Сейчас там тоже принимают очень жесткие меры – и я, возможно, долго не смогу увидеть свою семью. Это очень тяжело для меня.

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Теги: Новости
 
 
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