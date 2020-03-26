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А1 предложил бесплатный мобильный интернет из-за ситуации с коронавирусом

26.03.2020 10:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией A1 предоставит абонентам бесплатный доступ к «базовому безлимитному интернету» и видеосервису VOKA. Об этом заявил генеральный директор компании Гельмут Дуз.

Кто может воспользоваться предложением

Предложение действует с 26 марта по 31 августа и доступно пользователям линейки архивных тарифных планов «Комфорт», актуальных тарифов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL», а также тарифа «Стартовый», пишет 42.tut.by

«Новые и действующие абоненты этих тарифов в дополнение к своему основному интернет-трафику смогут бесплатно воспользоваться базовым пакетом „Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с“», — уточнили в пресс-службе А1.

«Абоненты этих тарифов, а также тарифного плана „Без Лимита“ смогут получить бесплатный доступ к библиотеке фильмов и сериалов. Всем пользователям VOKA также откроют бесплатный доступ к 30 ТВ-каналам», — добавили в компании.

Как подключить услугу

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо ввести USSD-запрос *135*7*1*2*1*1# (для тарифного плана «Стартовый» — *135*7*4*1#). Второй способ активации — через мобильное приложение компании. Для получения бесплатного доступа к VOKA достаточно установить его приложение, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».

На что могут рассчитывать абоненты других тарифов

Абонентам остальных архивных тарифов («Лето зовет», «Удобный», «Лайт» и другие) базовый безлимитный интернет предоставят бесплатно с момента подключения и до 31 декабря при переходе на любой из вышеуказанных тарифов.

Пользователи тарифных планов «Привет.Звонки» и «Привет.Звонки+Интернет» смогут по 31 августа получать дополнительные 200 МБ мобильного трафика в дополнение к активированной подписке на семь дней. При выборе подписки на 30 дней — 800 МБ. Трафик предоставят автоматически при подключении, активации подписки или продлении на следующий период.


Такую же возможность, но уже с периодом бесплатного пользования интернет-трафиком до 31 декабря, получат абоненты архивных тарифных планов линейки «Привет» («Наш Городок», «Привет, Городок», «Приветик», «Вам Деньги» и другие) при переходе на тариф «Привет.Звонки» (USSD-запрос *126*8*1*2#) или «Привет. Звонки+Интернет» (USSD-запрос *126*8*1*3#).
 
 
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В связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией A1 предоставит абонентам бесплатный доступ к «базовому безлимитному интернету» и видеосервису VOKA. Об этом...
 
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