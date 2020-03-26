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Мировые цены на нефть вновь изменились

26.03.2020 10:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Котировки нефти снижаются утром 26 марта на азиатских торгах, пишет "Интерфакс". Беспокойство о сокращении спроса на сырье из-за коронавируса нивелировало оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на два триллиона долларов, говорят аналитики.

К 08:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,13 доллара (0,47%) - до 27,26 доллара за баррель. За среду Brent подорожала на 0,24 доллара (0,9%), до 27,39 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,31 доллара (1,27%) - до 24,18 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,48 доллара (2%), до 24,49 доллара за баррель.
 
 
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Котировки нефти снижаются утром 26 марта на азиатских торгах, пишет "Интерфакс". Беспокойство о сокращении спроса на сырье из-за коронавируса нивелировало...
 
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