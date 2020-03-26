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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 414 тыс.

26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 414 тыс.

По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта в мире заразились коронавирусом 414 179 человек, умерли — 18 440.

Согласно статистическим данным ВОЗ, за сутки количество заболевших возросло на 40 тыс. человек. Число летальных исходов при этом увеличилось на 2202.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Европейском регионе — 220 516. Лидирует эта часть мира и по количеству летальных исходов — 11 986. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 007, скончавшихся — на 1797.

Второе место занимает Западно-Тихоокеанский регион. Здесь в общей сложности было выявлено 97 766 заразившихся коронавирусом и зафиксировано 3518 смертей.

На третьем место – Южная и Северная Америка, где заразились 60 834 человека, а скончались – 813.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта в мире заразились коронавирусом 414 179 человек,...
 
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