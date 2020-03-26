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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 414 тыс.
26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта в мире заразились
Согласно статистическим
Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Европейском регионе — 220 516. Лидирует эта часть мира и по количеству летальных исходов — 11 986. За сутки количество заболевших увеличилось на 20 007, скончавшихся — на 1797.
Второе место занимает Западно-Тихоокеанский регион. Здесь в общей сложности было выявлено 97 766 заразившихся коронавирусом и зафиксировано 3518 смертей.
На третьем место – Южная и Северная Америка, где заразились 60 834 человека, а скончались – 813.
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По информации Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени 25 марта в мире заразились коронавирусом 414 179 человек,...
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