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В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

26.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мера принята из-за распространения коронавируса. Она будет действовать в течение одной недели, однако может быть продлена.

На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Reuters.
 
"Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис", − подчеркнул Абу Нассар.
 
По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.

 

Так как закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.
Напомним, власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса, пишет korrespondent.net

В стране заражены более 2,3 тысячи человек, из них пятеро скончались.
 
Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 впервые в истории закрыли две главные святыни ислама в Мекке и Медине.
 
 
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Мера принята из-за распространения коронавируса. Она будет действовать в течение одной недели, однако может быть продлена.
 
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