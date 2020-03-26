В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Reuters.

"Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис", − подчеркнул Абу Нассар.

По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.









Так как закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.

korrespondent.net Напомним, власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса, пишет





В стране заражены более 2,3 тысячи человек, из них пятеро скончались.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 впервые в истории закрыли две главные святыни ислама в Мекке и Медине.



