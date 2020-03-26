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Россия прекращает авиасообщение со всеми странами с 27 марта

26.03.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия прекращает авиасообщение со всеми странами с 27 марта

Российское правительство приняло решение приостановить регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами с 27 марта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ.

Исключением будет сделано только для тех рейсов, которые вернут российских граждан из-за рубежа. План вывоза людей совместными усилиями разработают Минтранс и МИД России до 30 марта. Планируется задействовать армейские самолеты и гражданские воздушные суда.

Отмечается, что в аэропортах усилят санитарный контроль. Будет организован досмотр всех пассажиров, прибывших из стран, где сложилась неблагоприятная обстановка на фоне распространения коронавируса. Гражданам измерят температуру и сделают тесты на COVID-19. Прибывшие пассажиры должны будут находиться в изоляции 14 дней. 

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Российское правительство приняло решение приостановить регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами с 27 марта. Об этом говорится в перечне поручений по...
 
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