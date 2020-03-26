Кому понадобилось «объединить» Партию БНФ и БХД?









В телеграмм-канале «Папаратор», который близок к силовым структурам, сообщили, что "принято решение о вхождении БНФ в БХД".





- Очевидно, что ноги у этих фейков растут из властных структур, -- говорит Алексей Янукевич. -- Не знаю, это спецслужбы постарались или из администрации президента идет приказ. Но ясно другое - накануне президентских выборов власти, несмотря на то, что у нас и так есть определенные проблемы из-за ситуации с коронавирусам, хотят еще больше запутать оппозицию и дискредитировать как демократические силы, так и отдельные оппозиционные партии. Нас хотят дезорганизовать и дезориентировать. Поэтому и вбрасываются такие фейки.





- Как вы отреагировали на это?





- Никак не реагировал. Какая может быть реакция на глупость? Меня это не удивило, не смутило и не развеселило. Думаю, это не последняя выдумка власти - вбрасывать в публичное пространство разного рода фейки будут и впредь. Полагаю, ближе к президентским выборам их будет еще больше, мы будем это видеть регулярно, поскольку власти поняли, что через Интернет также можно вести «диверсионную работу» против оппозиции. К этому нужно быть подготовленными и относится к такого рода ситуациям соответственно.