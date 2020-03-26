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Почему нужно снимать обувь перед входом в дом, рассказали врачи

26.03.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему нужно снимать обувь перед входом в дом, рассказали врачи

Специалисты по инфекционным болезням предупредили, что коронавирус COVID-19 может жить на подошве обуви до пяти дней, об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что особенно тщательно нужно следить за обувью, в которой человек был в многолюдных местах, например, в супермаркетах, аэропортах или общественном транспорте.

Подошва обуви – основное место размножения бактерий, грибков и вирусов. Как отмечают специалисты, хоть вирус и передается воздушно-капельным путем, эти частицы из воздуха могут осесть и на верхней части обуви (на шнурках или на пятках).

Как правило, подошвы изготавливаются из прочных синтетических материалов, таких как резина, ПВХ, поэтому на них – высокий уровень бактерий, ведь они не пористые и не пропускают воздух, жидкость или влагу.

Издание отмечает, что недавнее исследование показало: вирус может оставаться на синтетических материалах, используемых для производства подошвы для обуви, до пяти дней.

Людям, которые работают не удаленно, а продолжают ездить на работу, врачи посоветовали использовать одну пару обуви и постоянно ее дезинфицировать, а разуваться лучше не в доме, а в коридоре.

 

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Специалисты по инфекционным болезням предупредили, что коронавирус COVID-19 может жить на подошве обуви до пяти дней, об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что особенно...
 
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