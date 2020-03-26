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Россия разрешила въезжать в страну белорусам - близким родственникам россиян

26.03.2020 18:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы, у которых есть близкие родственники в России, смогут въехать в страну, несмотря на временно закрытые границы, сообщает посольство Беларуси в России. 


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Запрет касается и белорусов.

26 марта в российское правительство уточнило, что иностранные граждане, если о ни являются близкими родственниками россиян (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), могут въезжать в страну, несмотря н а временно закрытые границы.

Речь идет о лицах, «являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства», сказано в постановлении правительства.

Въехать также смогут те, кто направляется в Россию на похороны близкого родственника. Для этого необходимо иметь при себе действительные документы, удостоверяющие
личность и признаваемые РФ, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства;

Разрешен въезд в Россию дипломатам иностранных государств в России и членам их семей, водителям большегрузов международного автомобильного сообщения, экипажам воздушных, морских и речных судов, членам официальных делегаций (смотрите полный список тех, кому разрешен въезд).

 
 
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26 марта в российское правительство уточнило, что иностранные граждане, если они являются близкими родственниками россиян (супругами, родителями, детьми,...
 
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