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Белорусам, имеющим близких родственников в России,разрешат въезд в РФ
26.03.2020 19:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут приезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы.
Об этом
Речь идёт про мужей и жён, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, опекунов и попечителей граждан Российской Федерации.
Россия с 18 марта закрыла свои границы для иностранцев, чтобы противостоять распространению коронавируса. Под исключение попала небольшая группа лиц — прежде всего дипломаты и водители-дальнобойщики. Также российское правительство разрешило гражданам СНГ транзитные путешествия через Россию для возвращения на родину.
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Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут приезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы.
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