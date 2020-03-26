Белорусам, имеющим близких родственников в России,разрешат въезд в РФ

сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве, ссылаясь на уточнение российского правительства, передает "Еврорадио" . Об этомпресс-служба белорусского посольства в Москве, ссылаясь на уточнение российского правительства, передает





Речь идёт про мужей и жён, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, опекунов и попечителей граждан Российской Федерации.





Россия с 18 марта закрыла свои границы для иностранцев, чтобы противостоять распространению коронавируса. Под исключение попала небольшая группа лиц — прежде всего дипломаты и водители-дальнобойщики. Также российское правительство разрешило гражданам СНГ транзитные путешествия через Россию для возвращения на родину.