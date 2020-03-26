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Дарко Бодул: «Крайне возмущен. Я сказал, что не знаю, что говорил Лукашенко по поводу коронавируса, но уверен, что руководство страны сделает все, чтобы защитить народ»
26.03.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Шахтера»
«Я крайне возмущен публикацией Kronen Zeitung, в которой мои слова не только были искажены, но и добавлены реплики и выражения, которых я не говорил вовсе!
Мы, конечно, испытываем некоторое волнение насчет ситуации, но это состояние точно не назовешь шоковым. На тренировках команды у нас вполне позитивный настрой. Да и в обществе, хоть все и стали более внимательными в плане гигиены, стараются избегать паники. А высказывание о моем отношении к словам президента Беларуси просто выдумано журналистом. Я сказал, что не читаю по-русски и поэтому не знаю, что говорил
К сожалению, ради громкого заголовка СМИ иногда просто выворачивают слова наизнанку. Я уже обратился в издание с требованием публикации опровержения», –
Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!
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Дарко Бодул: «Крайне возмущен. Я сказал, что не знаю, что говорил Лукашенко по поводу коронавируса, но уверен, что руководство страны сделает все, чтобы защитить народ»
Нападающий «Шахтера» Дарко Бодула прокомментировал материал, который вышел в австрийском издании Kronen Zeitung.
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