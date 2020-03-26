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ВОЗ запускает коронавирусный хакатон
26.03.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения совместно с рядом IТ-компаний организует коронавирусный хакатон с целью стимулировать разработку софта, помогающего бороться с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приём заявок начался менее часа назад и продлится до 30 марта. Участвовать могут все желающие. Принимаются идеи как местного, так и глобального масштаба.
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения совместно с рядом IТ-компаний организует коронавирусный хакатон с целью стимулировать разработку софта,...
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