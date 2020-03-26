ВОЗ запускает коронавирусный хакатон

Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения совместно с рядом IТ-компаний организует коронавирусный хакатон с целью стимулировать разработку софта, помогающего бороться с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приём заявок начался менее часа назад и продлится до 30 марта. Участвовать могут все желающие. Принимаются идеи как местного, так и глобального масштаба.