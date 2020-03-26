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Зеленский: Украина закрывает границы для всех
26.03.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с
Зеленский заявил, что с 27 марта Украина из-за эпидемии коронавируса закрывает границу для всех, в том числе для граждан страны.
— До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственную граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других — а это более 80 тысяч — мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами… Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые находятся за границе, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны… О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет, — заявил Зеленский.
Украина
25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который продлится до 24 апреля. Все карантинные мероприятия продлили на 30 дней. Кроме того, Кабмин объявил, что 27 марта страна
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеобращением к гражданам страны. Он заявил, что находящиеся за границей граждане Украины временно не смогут...
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