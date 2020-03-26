Источник материала: Tut.by

До конца марта на Национальной библиотеке по вечерам будут транслировать флаг Италии и слова поддержки народу этой страны. Инициатором такой акции стало Министерство иностранных дел Республики Беларусь. TUT.BY посмотрел, как это выглядит.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В четверг, 26 марта, в 19.54 на Национальной библиотеке Беларуси появился итальянский флаг. По световому табло бегут и слова поддержки: «Беларусь солидарна с итальянским народом». Сообщения будут транслировать до конца месяца, по пять минут после включения вечернего освещения, а также после полуночи.

В главной библиотеке страны объясняют, что инициатором такой визуализации стал белорусский МИД.

Разные страны мира сейчас выражают слова поддержки Италии, особенно пострадавшей от коронавирусной инфекции, — запускают иллюминации на зданиях, вывешивают баннеры, делают инсталляции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Национальной библиотеке появилась надпись: «Беларусь солидарна с итальянским народом» До конца марта на Национальной библиотеке по вечерам будут транслировать флаг Италии и слова поддержки народу этой страны. Инициатором такой акции стало...

В мире сейчас бушует пандемия. Пона утро четверга 26 марта, самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована в Италии (10,1%), Иране (7,7%) и Испании (7,4%). В Китае официальный показатель смертности от последствий заражения — 4%. В Германии — 0,6% при более 37 тысячах заразившихся.