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На Национальной библиотеке появилась надпись: «Беларусь солидарна с итальянским народом»
26.03.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца марта на Национальной библиотеке по вечерам будут транслировать флаг Италии и слова поддержки народу этой страны. Инициатором такой акции стало Министерство иностранных дел Республики Беларусь. TUT.BY посмотрел, как это выглядит.
В четверг, 26 марта, в 19.54 на Национальной библиотеке Беларуси появился итальянский флаг. По световому табло бегут и слова поддержки: «Беларусь солидарна с итальянским народом». Сообщения будут транслировать до конца месяца, по пять минут после включения вечернего освещения, а также после полуночи.
В главной библиотеке страны объясняют, что инициатором такой визуализации стал белорусский МИД.
Разные страны мира сейчас выражают слова поддержки Италии, особенно пострадавшей от коронавирусной инфекции, — запускают иллюминации на зданиях, вывешивают баннеры, делают инсталляции.В мире сейчас бушует пандемия. По
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До конца марта на Национальной библиотеке по вечерам будут транслировать флаг Италии и слова поддержки народу этой страны. Инициатором такой акции стало...
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