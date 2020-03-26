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Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас
26.03.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.
"В связи с эпидемиологическими процессами в мире стремительно меняется экономическая ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение "цунами экономического разрушения". Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению
По его словам, некоторые отрасли наиболее чувствительны к происходящим процессам и оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются. "Ситуация осложняется тем, что этот процесс пока только нарастает и сроки восстановления не ясны. В таких условиях бизнес ждет определенных действий и поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, как подставить плечо, чтобы не утонуть в этот сложный период", - сказал премьер-министр.
По поручению
"К нам поступают предложения по поддержке ежедневно, и надо принимать решения. Потом будем анализировать следующие меры, смотреть возможности дальнейших шагов", - отметил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.
Глава
Отдельно Нацбанком приняты меры для защиты интересов граждан, которые берут кредиты в банках.
Нацбанк смягчил ограничения по кредитованию субъектов хозяйствования, также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения валютных кредитов, снижены требования по созданию резервов по кредитам и т.д.
Ряд обсуждаемых сегодня мер потребует одобрения и принятия решения главой государства. По итогам заседания планируется внести соответствующие предложения Президенту.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной...
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