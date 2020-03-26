ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас

26.03.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас

"В связи с эпидемиологическими процессами в мире стремительно меняется экономическая ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение "цунами экономического разрушения". Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма", - отметил Сергей Румас.

По его словам, некоторые отрасли наиболее чувствительны к происходящим процессам и оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются. "Ситуация осложняется тем, что этот процесс пока только нарастает и сроки восстановления не ясны. В таких условиях бизнес ждет определенных действий и поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, как подставить плечо, чтобы не утонуть в этот сложный период", - сказал премьер-министр.

Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас

По поручению правительства, Минэкономики вместе с заинтересованными разработало и внесло пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики. Планировалось провести заседание Президиума Совмина во вторник, 31 марта. Вместе с тем предлагаемые меры были заранее подробно обсуждены с широким кругом участников, включая Национальный банк и Администрацию Президента. "В целом позиции участников по предлагаемому набору мер существенно сблизились, и мы вышли на согласованные решения. Спорных вопросов практически не осталось. Учитывая это, решили не затягивать с обсуждением и провести заседание Президиума сегодня", - пояснил Сергей Румас.

"К нам поступают предложения по поддержке ежедневно, и надо принимать решения. Потом будем анализировать следующие меры, смотреть возможности дальнейших шагов", - отметил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Глава правительства поблагодарил председателя правления Национального банка Павла Каллаура за оперативные решения, принятые в кредитной сфере. Премьер-министр привел руководителям госорганов Нацбанк в пример, как нужно оперативно реагировать в такой ситуации.

Отдельно Нацбанком приняты меры для защиты интересов граждан, которые берут кредиты в банках.

Нацбанк смягчил ограничения по кредитованию субъектов хозяйствования, также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения валютных кредитов, снижены требования по созданию резервов по кредитам и т.д.

Ряд обсуждаемых сегодня мер потребует одобрения и принятия решения главой государства. По итогам заседания планируется внести соответствующие предложения Президенту.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной...
 
Новости дня
Новости
 
На Национальной библиотеке появилась надпись: «Беларусь солидарна с итальянским народом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика