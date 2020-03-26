Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом. С учетом этого разработан проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.





"В связи с эпидемиологическими процессами в мире стремительно меняется экономическая ситуация. Текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение "цунами экономического разрушения". Беларусь, несмотря на контролируемую обстановку по распространению коронавируса , не осталась в стороне от экономического шторма", - отметил Сергей Румас.

По его словам, некоторые отрасли наиболее чувствительны к происходящим процессам и оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются. "Ситуация осложняется тем, что этот процесс пока только нарастает и сроки восстановления не ясны. В таких условиях бизнес ждет определенных действий и поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, как подставить плечо, чтобы не утонуть в этот сложный период", - сказал премьер-министр.





По поручению правительства , Минэкономики вместе с заинтересованными разработало и внесло пакет мер по обеспечению стабильной работы экономики. Планировалось провести заседание Президиума Совмина во вторник, 31 марта. Вместе с тем предлагаемые меры были заранее подробно обсуждены с широким кругом участников, включая Национальный банк и Администрацию Президента. "В целом позиции участников по предлагаемому набору мер существенно сблизились, и мы вышли на согласованные решения. Спорных вопросов практически не осталось. Учитывая это, решили не затягивать с обсуждением и провести заседание Президиума сегодня", - пояснил Сергей Румас.

"К нам поступают предложения по поддержке ежедневно, и надо принимать решения. Потом будем анализировать следующие меры, смотреть возможности дальнейших шагов", - отметил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Глава правительства поблагодарил председателя правления Национального банка Павла Каллаура за оперативные решения, принятые в кредитной сфере. Премьер-министр привел руководителям госорганов Нацбанк в пример, как нужно оперативно реагировать в такой ситуации.

Отдельно Нацбанком приняты меры для защиты интересов граждан, которые берут кредиты в банках.

Нацбанк смягчил ограничения по кредитованию субъектов хозяйствования, также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения валютных кредитов, снижены требования по созданию резервов по кредитам и т.д.

Ряд обсуждаемых сегодня мер потребует одобрения и принятия решения главой государства. По итогам заседания планируется внести соответствующие предложения Президенту.-0-

Фото Оксаны Манчук