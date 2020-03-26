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А1 раздаёт бесплатный интернет и доступ к видеосервису
26.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже с 26 марта абоненты большинства тарифных планов получили бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA. Предложение действует до 31 августа.
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Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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