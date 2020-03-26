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А1 раздаёт бесплатный интернет и доступ к видеосервису

26.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

А1 раздаёт бесплатный интернет и доступ к видеосервису

В условиях пандемии коронавируса провайдер решил помочь абонентам оставаться на связи с близкими и быть в курсе последних новостей. Об этом в своем видеообращении рассказал генеральный директор А1 Гельмут Дуз.  

А1 раздаёт бесплатный интернет и доступ к видеосервису

Уже с 26 марта абоненты большинства тарифных планов получили бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA. Предложение действует до 31 августа.   

Люди в материале: Гельмут Дуз

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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