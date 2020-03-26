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Сколько продлится пандемия коронавируса – представитель ВОЗ сделал прогноз

26.03.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько продлится пандемия коронавируса – представитель ВОЗ сделал прогноз

Распространение коронавируса во многих странах Европы пока еще находится в начальной стадии. Об этом заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Когда же пандемия достигнет пика и пойдет на убыль, по словам представителя ВОЗ, пока еще сложно прогнозировать.

«Говоря о возможном прогнозе, мы видим, что ситуация в Европейском регионе особенно ухудшается. Еще большое количество стран, где эпидемия находится в начальной степени (это до ста инфицированных). И там рост эпидемии в ближайшие недели, может быть, даже месяцы надо ожидать», – отметил Бердыклычев.

При этом он отметил, что ситуацию с коронавирусом в Европе может изменить разработка вакцины.

«Мы до сих пор не знаем, сезонная ли это инфекция, пройдет ли она с наступлением лета или нет. Это можно будет увидеть только ретроспективно, потому что сейчас об этом трудно говорить. Надежда есть на то, что идут разработки лекарств, лечения, вакцины. Это тоже может переломить ситуацию. Над вакциной работают множество стран и множество фармацевтических компаний. Если в обычных условиях разработка вакцины занимает несколько лет, то мы, наверное можем надеяться, что здесь этот процесс будет ускорен. Но, опять же, это дело нескольких месяцев, потому что нельзя избежать стадии клинических испытаний для того, чтобы гарантировать качественность и безопасность этих вакцин», – сказал представитель ВОЗ.

Также он добавил: поскольку в Европе уже знают о примере Китая, где началась вспышка, то ситуация здесь может развиваться по-другому. В качестве примера Бердыклычев привел Беларусь.

«Мы здесь уже знали о том, что вирус идет, что он начинает распространяться в соседних странах, и были предприняты меры по профилактике и предотвращению распространения, начиная, опять же вот, с выявления контактов, тестирования и впоследствии – изоляции», – отметил Бердыклычев.

Представитель ВОЗ посоветовал сохраняться оптимизм.

«Наверное, важно сохранять оптимизм, это тоже такое, знаете, средство перенести трудные времена», – заключил Бердыклычев.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Распространение коронавируса во многих странах Европы пока еще находится в начальной стадии. Об этом заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в...
 
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