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Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19
26.03.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Как мировой экономике выстоять в нынешней ситуации, обсуждают страны G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта собрались на первый в истории виртуальный саммит. Стороны выступают за открытые рынки. Мировой кризис может ударить и по рабочей силе. Международная организация труда уже посчитала, что за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек.
Для мировой экономики – это сильный удар. И сегодня каждый «свой дом» спасает по-своему. В ход идёт всё, что угодно, лишь бы вовсе не случился паралич.
Виктория Ходосок:
Сначала все бросились на карантин. А теперь смотрите: Франция в условиях пандемии не знает, как собрать урожай. Иностранцев на поле теперь не припашешь, а французы согласятся ли?
В такой же ситуации оказалась и Германия. Спасать урожай хотят за счёт беженцев. Большая потребность в рабочих и у Великобритании. Вообще рынок рабочей силы по цепочке терпит бедствие. Международная организация труда уже подсчитала – за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек.
Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:
Виктория Ходосок:
В Шотландии именитый завод по производству алкоголя теперь производит антисептик для рук. Новый продукт уже заинтересовал Мальту, Ирландию и США.
Но это пока каждый сам за себя, а бороться надо всем вместе. Именно поэтому сегодня экстренно, не дожидаясь ноября, собрали первый в истории виртуальный саммит лидеров стран «двадцатки». Онлайн на высшем уровне для прессы закрыт. К видеовстрече подключились ВОЗ, ВТО, МВФ и ООН. По итогам саммита приняли документ.
События во всей этой опасной истории могут развиваться по абсолютно разным сценариям. И власти многих стран не скрывают: худшие прогнозы. Но здесь надо понимать одно – вирус пройдёт. Что именно будет с мировой экономикой к тому времени? Риторический вопрос. И чтобы не утонуть в счастливом конце, подстраиваться и выкручиваться надо прямо сейчас.
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Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19
Новости мира. Как мировой экономике выстоять в нынешней ситуации, обсуждают страны G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры «Большой двадцатки» 26...
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