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Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

26.03.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Как мировой экономике выстоять в нынешней ситуации, обсуждают страны G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидеры «Большой двадцатки» 26 марта собрались на первый в истории виртуальный саммит. Стороны выступают за открытые рынки. Мировой кризис может ударить и по рабочей силе. Международная организация труда уже посчитала, что за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек.

Виктория Ходосок продолжит тему. 

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Немцы танцуют, итальянцы поют, а экономисты хватаются за голову. Как жить дальше? Коронавирус уже официально признали глобальным кризисом.

Для мировой экономики – это сильный удар. И сегодня каждый «свой дом» спасает по-своему. В ход идёт всё, что угодно, лишь бы вовсе не случился паралич.

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Виктория Ходосок: 
Всё изменится. Да, конечно. Вопрос – когда? Сейчас потеря за потерей. Эксперты в голос кричат: с открытием вакцины и приходом жаркой погоды. Главное, чтобы солнце многим сильно в голову не напекло. 

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Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Сначала все бросились на карантин. А теперь смотрите: Франция в условиях пандемии не знает, как собрать урожай. Иностранцев на поле теперь не припашешь, а французы согласятся ли? 

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

В такой же ситуации оказалась и Германия. Спасать урожай хотят за счёт беженцев. Большая потребность в рабочих и у Великобритании. Вообще рынок рабочей силы по цепочке терпит бедствие. Международная организация труда уже подсчитала – за воротами могут оказаться до 25 миллионов человек. 

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда:
Мы видим, как многие правительства, включая европейские, предпринимают большие финансовые и монетарные усилия, чтобы поддержать экономику своих стран, сохранить рабочие места и доход трудящихся. Всё это хорошо. Но мы помним, каким разрушительным был кризис 2008 года. Мы знаем, что, когда правительства действуют сообща, а не поодиночке в своих национальных структурах, это снижает пагубный эффект. 

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Виктория Ходосок: 
Бизнес терпит крах. Особо предприимчивые подстраиваются под обстановку: не закрываются, а меняют профиль. Так и миру помогают, и людей на улицу не выгоняют. Одна из мебельных фабрик в Польше заточена сегодня под выпуск защитных масок.

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

В Шотландии именитый завод по производству алкоголя теперь производит антисептик для рук. Новый продукт уже заинтересовал Мальту, Ирландию и США. 

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Но это пока каждый сам за себя, а бороться надо всем вместе. Именно поэтому сегодня экстренно, не дожидаясь ноября, собрали первый в истории виртуальный саммит лидеров стран «двадцатки». Онлайн на высшем уровне для прессы закрыт. К видеовстрече подключились ВОЗ, ВТО, МВФ и ООН. По итогам саммита приняли документ.

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Известно, о чём договорились: «Большая двадцатка» выделит ВОЗ средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.  А еще договорились вложить 5 триллионов долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии.    

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

События во всей этой опасной истории могут развиваться по абсолютно разным сценариям. И власти многих стран не скрывают: худшие прогнозы. Но здесь надо понимать одно – вирус пройдёт. Что именно будет с  мировой экономикой к тому времени? Риторический вопрос. И  чтобы не утонуть в счастливом конце, подстраиваться и выкручиваться надо прямо сейчас.  

Люди в материале: Виктория Ходосок, Гай Райдер

 
 
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Новости мира. Как мировой экономике выстоять в нынешней ситуации, обсуждают страны G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Лидеры «Большой двадцатки» 26...
 
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