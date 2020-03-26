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Валерий Исаев: «Коронавирус? Я доверяю нашей системе здравоохранения. Гораздо больше, чем российской или украинской»

26.03.2020 22:35 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Валерий Исаев поделился мнением о коронавирусе в Беларуси.

«Я доверяю нашей системе здравоохранения. Я доверяю ей гораздо больше, чем системам из соседних стран, включая Россию и Украину.

Конечно, я волнуюсь за свою семью, моих игроков (15 в белорусской высшей лиге)  и их семьи, но нас заверили, что нет критическая ситуация и нет чрезвычайного положения в Беларуси, и я доверяю этой информации», – цитирует Исаева ESPN.

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