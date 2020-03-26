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Представитель ВОЗ: Курение – это фактор риска при коронавирусе

26.03.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представитель ВОЗ: Курение – это фактор риска при коронавирусе

Курение способствует развитию тяжелой формы коронавируса. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, будто среди заразившихся COVID-19 людей большинство были некурящими, а курильщиков было лишь около 2%, Бердыклычев отметил, что нет никаких научных данных, которые бы подтвердили это, и назвал такие «новости» инфодемией.

«Здесь можно использовать слово инфодемия. Информация такого плана относится к этой категории. Во-первых, научных исследований, которые бы подтвердили какую-то пользу курения для профилактики COVID-19, не существует. Само по себе курение, знают все, – вредно, оно вызывает ряд заболеваний, – отметил представитель ВОЗ. – В отношении COVID-19 курение вызывает хронические обструктивные заболевания легких, бронхит, которые, в общем-то, являются фактором риска, осложняющим течение и способствующим развитию более тяжелых форм заболевания».

Бердыклычев подчеркнул, что курильщики относятся к группе риска во время пандемии.

«Да, это фактор риска. Плюс, ну, просто логически если подумать, одна из основных рекомендаций – это не касаться лица, рта. Вот курильщик… если он берет свою сигарету, вытаскивает из пачки, он берет ее пальцами, он засовывает ее в рот, конечно, можно представить себе, во сколько возрастает риск», – уточнил он.

Также представитель ВОЗ назвал информацию о небольшом количестве заразившихся курильщиков не только неправдоподобной, но еще и вредной.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Курение способствует развитию тяжелой формы коронавируса. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев в...
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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