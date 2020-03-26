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Виталий Жуковский: «В Беларуси всего 86 случаев коронавируса на 10 млн человек и ни одной смерти. Цифры впечатляют»
27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«С одной стороны, конечно, мы все настороженно относимся к этому, видим, что происходит в мире. Но, с другой стороны, в нашей стране, где проживает 10 миллионов человек, за все это время зафиксировано только 86 инфицированных и ни одного смертельного исхода. Согласитесь, что эти цифры впечатляют и их нельзя сравнивать с другими странами», — сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «В Беларуси всего 86 случаев коронавируса на 10 млн человек и ни одной смерти. Цифры впечатляют»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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