«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин заразился коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Известный 63-летний писатель Борис Акунин признался, что столкнулся с серьёзным заболеванием. Как оказалось, он заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают «Риа Новости».

В число заражённых коронавирусом попадает всё больше знаменитостей. 26 марта автор романов «Азазель» и «Левиафан» рассказал о том, что заразился коронавирусом.

«Я забросил Facebook, т.к. валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями», - написал Акунин на своей странице в соцсети.

Также он напомнил, что страх перед COVID-19 намного страшнее самой болезни. Писатель посоветовал не впадать в панику и быть осторожными.

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