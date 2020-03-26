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«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин заразился коронавирусом

26.03.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин заразился коронавирусом

Известный 63-летний писатель Борис Акунин признался, что столкнулся с серьёзным заболеванием. Как оказалось, он заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают «Риа Новости».

В число заражённых коронавирусом попадает всё больше знаменитостей. 26 марта автор романов «Азазель» и «Левиафан» рассказал о том, что заразился коронавирусом.

«Я забросил Facebook, т.к. валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями», - написал Акунин на своей странице в соцсети. 

Также он напомнил, что страх перед COVID-19 намного страшнее самой болезни. Писатель посоветовал не впадать в панику и быть осторожными.

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Известный 63-летний писатель Борис Акунин признался, что столкнулся с серьёзным заболеванием. Как оказалось, он заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают «Риа...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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