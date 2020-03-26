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«Валяюсь с модной болезнью»: Борис Акунин заразился коронавирусом
26.03.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Известный 63-летний писатель Борис Акунин признался, что столкнулся с серьёзным заболеванием. Как оказалось, он заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают «Риа Новости».
В число заражённых коронавирусом попадает всё больше знаменитостей. 26 марта автор романов «Азазель» и «Левиафан» рассказал о том, что заразился коронавирусом.
«Я забросил Facebook, т.к. валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями», - написал Акунин на своей странице в соцсети.
Также он напомнил, что страх перед COVID-19 намного страшнее самой болезни. Писатель посоветовал не впадать в панику и быть осторожными.
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Известный 63-летний писатель Борис Акунин признался, что столкнулся с серьёзным заболеванием. Как оказалось, он заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают «Риа...
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