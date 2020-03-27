Укрепляем иммунитет: напитки, которые защитят вас от болезней и инфекций

Источник материала: ОНТ

Во время вспышки пандемии коронавируса вы должны обеспечить укрепление своей иммунной системы. Индийские медики советуют употреблять иммуностимулирующие напитки, об этом информирует издание Times Now.

Яблочный, морковный и апельсиновый сок. Эти соки богаты витаминами А и С, а также содержат необходимое количество калия.

Апельсиновый и грейпфрутовый сок. Также содержат витамины А и С. Витамин С богат антиоксидантами и защищает наш организм от вредных веществ. Недостаток витамина С может помешать нашему организму бороться с инфекциями, а также подорвать нашу иммунную систему. Употребление апельсинового и грейпфрутового сока может быть полезным, поскольку они увеличивают потребление витамина С в нашем организме и укрепляют нашу иммунную систему. Также он помогает снизить распространенность других заболеваний – пневмонии, малярии, диареи.

Томатный сок насыщен витаминами А и С, а также фолиевой кислотой, которая помогает усваивать железо. Согласно исследованиям, он помогает организму бороться с воспалительными процессами – частыми спутниками гриппа, простуд. Употреблять его нужно отдельно от белковой пищи и продуктов, содержащих крахмал.

Напиток из свеклы, моркови, имбиря, куркумы. Такая смесь обеспечивает организм комплексом из витаминов А, С, Е, железа, кальция, благодаря чему уменьшаются воспалительные явления, подрывающие иммунитет.

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