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Зеленский: Украина закрывает границы для всех
27.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что находящиеся за границей граждане Украины временно не смогут вернуться в страну.
Фото: Reuters
Зеленский заявил, что с 27 марта Украина из-за эпидемии
— До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других — а это более 80 тысяч — мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами… Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны… О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет, — заявил Зеленский.
Украина закрыла границы на въезд 16 марта: иностранцы и лица без гражданства не могут пересечь границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Ограничение не касалось граждан Украины, возвращающихся домой.
25 марта
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что находящиеся за границей граждане Украины временно не смогут...
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