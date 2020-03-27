Зеленский: Украина закрывает границы для всех

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что находящиеся за границей граждане Украины временно не смогут вернуться в страну.





Фото: Reuters

Зеленский заявил, что с 27 марта Украина из-за эпидемии коронавируса закрывает границу для всех, в том числе для граждан страны.

— До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделало это самостоятельно. Других — а это более 80 тысяч — мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами… Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны… О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет, — заявил Зеленский.

Украина закрыла границы на въезд 16 марта: иностранцы и лица без гражданства не могут пересечь границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Ограничение не касалось граждан Украины, возвращающихся домой.





25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который продлится до 24 апреля. Все карантинные мероприятия продлили на 30 дней. Кроме того, Кабмин объявил, что 27 марта страна остановит любое движение через границу Украины с любой стороны.