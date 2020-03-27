Как правильно питаться, работая дома?

Источник материала: ОНТ

Удаленная работа во время пандемии коронавируса означает, что наши офисные «привычки» остались позади. Мы больше не отвлекаемся на кофе с коллегами и на раздражающие телефонные звонки. Пожалуй, единственное, что может оторвать нас на некоторое время от нашего временного «офиса» – холодильник. Подробнее об этом рассказывает портал huffpost .

Пища может быть злейшим врагом удаленного работника, и иногда эффективность работы на дому приводит к тому, что люди просто забывают о еде. А ведь для работы мозга нам необходимо вовремя «заряжаться» энергией, правильно питаясь.

Эти советы помогут вам:

Придерживайтесь графика. Диетологи полагают, что самая большая ошибка работников, трудящихся на удаленке — постоянное жевание. Настройте свой день так, как если бы вы работали в офисе. Пусть в ваших ежедневных планах будет завтрак перед началом работы и перерыв на обед.





Ешьте не за рабочим, а за обеденным столом. Во-первых, вы не получите удовлетворения, так как постоянно будете думать о работе. А во-вторых, есть вероятность что-то пролить на клавиатуру.





Старайтесь меньше пить кофе. Не пейте его на ночь. Кофеин не должен нарушать ваши естественные циклы сна и бодрствования, он обязан лишь поддержать вас, когда нужно немного взбодриться.





Не надо путать искусственную стимуляцию с бодростью от полноценного сна! Если вы спите недостаточно, кофе лучше оставить на утро или вовсе от него отказаться.





Пейте как можно больше воды.





Сделайте перекусы полезными.





Когда речь идет о голоде, выбирайте между полноценным приемом пищи и легкий перекусом в зависимости от того, насколько вы хотите есть. Иногда чувство голода может быть просто сигналом вашего организма о том, что ему недостаточно воды.





Если все же чувство голода не проходит, приготовьте смузи — так вы получите клетчатку, микроэлементы и дополнительную воду. Если хочется «похрустеть», помогут морковь, сладкий перец или огурец.





Употребляйте больше белка и полезных жиров, они позволят вам длительное время чувствовать сытость.

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