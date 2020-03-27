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Как правильно питаться, работая дома?
27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Удаленная работа во время пандемии коронавируса означает, что наши офисные «привычки» остались позади. Мы больше не отвлекаемся на кофе с коллегами и на раздражающие телефонные звонки. Пожалуй, единственное, что может оторвать нас на некоторое время от нашего временного «офиса» – холодильник. Подробнее об этом рассказывает портал
Пища может быть злейшим врагом удаленного работника, и иногда эффективность работы на дому приводит к тому, что люди просто забывают о еде. А ведь для работы мозга нам необходимо вовремя «заряжаться» энергией, правильно питаясь.
Эти советы помогут вам:
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Удаленная работа во время пандемии коронавируса означает, что наши офисные «привычки» остались позади. Мы больше не отвлекаемся на кофе с коллегами и на...
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