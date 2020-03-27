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В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом

27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США трехнедельный младенец стал самым молодым пациентом с коронавирусом

Трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Его тест на вирус оказался положительным. Об этом пишет Daily Mail.

Несколько недель ребёнок проходил лечение в госпитале NYU Winthrop Hospital на Лонг-Айленде. Сейчас он продолжает лечение на дому. 

Этот случай доказывает, что несмотря на то, что пожилые люди находятся в группе риска и по-прежнему сильнее подвержены заболеванию из-за ослабленного иммунитета, коронавирусом могут быть инфицированы молодые люди и дети. Как именно ребенок заразился – неизвестно. Предполагается, что это могло произойти после близкого контакта с инфицированным человеком. Дети, у которых наблюдаются даже легкие симптомы простудных заболеваний, представляют серьезную опасность для членов семьи, живущих с ним в доме. 

Напомним, по последним данным, число инфицированных — свыше 493 тысяч инфицированных коронавирусом, 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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Трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Его тест на вирус оказался положительным. Об этом пишет Daily Mail. Несколько...
 
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