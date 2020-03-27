В Новополоцке и Полоцке 28 марта пройдут субботники. Не все уверены, что это сейчас разумно

Источник материала: Tut.by

В Полоцке и Новополоцке на 28 марта запланированы городские субботники. У людей на этот счет разные мнения. Одни жители собирают подписи, чтобы субботник отменили в связи с коронавирусом. Другие снимают видео с призывом выйти на уборку, сообщает портал gorod214.by.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы считаем крайне нецелесообразным организацию мероприятия с большим количеством людей.

Субботник — это не необходимость, отмена данного мероприятия не понесет никаких существенных проблем», — отмечают горожане в электронной петиции , адресованной полоцким и новополоцким властям.

Не слишком хорошей идеей считают субботник в это время и более 90% участников опроса в телеграм-канале портала gorod214.by.

А вот в Новополоцком политехническом колледже записали видео, в котором призвали горожан выйти на субботник 28 марта. «Все мы сегодня бойцы чистоты», — под такую песню танцуют в нем молодые люди.

При этом Новополоцкий горисполком до 15 апреля отменил массовые мероприятия. Горожанам рекомендовали ограничить выходы в людные места, больше находиться дома.