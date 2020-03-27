Карантин для приезжих, будущее экономики, валютные ограничения и молочный лидер - все за вчера

Если вы не из тех белорусов, которые смогли перейти на удаленную работу, предлагаем начать утро с текста о том, как себя защитить, если очень боишься коронавируса, но самоизоляция — не вариант? Вместе с инфекционистом еще раз разбираемся когда и кому носить маски, как часто мыть руки (и нос) и где вообще лучше встречаться с людьми. А вот здесь 7 советов, как уговорить пожилых родственников остаться дома в нынешнее время. Теперь же быстренько вспомним, что происходило в стране и в мире вчера.
О КОРОНАВИРУСЕ
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило500 тысяч человек. Выздоровевших чуть меньше 121 тысячи, умерших — почти 23 тысячи. Больше всего умерших по-прежнему в Италии (больше 8 тысяч), ученые пытаются объяснить, почему так происходит.
Границы в мире закрываются еще больше. Китайпринимает решение закрыть границы для иностранцев. Украина теперь перестанет пускать через границу даже своих граждан. Мы же посмотрели, как во время коронавируса работает граница с Литвой.
Минздрав вчера не озвучивал статистику о количестве случаев COVID-19 в Беларуси (за день до этого их было 86), правительство приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех приезжих. Норма касается и россиян, но пока не ясно, как это будет работать на практике.
Сейчас только две страны в Европе не ввели карантин. Это Беларусь и Швеция. Узнали, как там у них и попытались понять, почему они не паникуют. А вот здесь можно почитать об особенностях карантина во Франции.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Евразийский банк развития уверен, что ухудшение внешних условий в начале текущего года ведет к новым вызовам для экономического роста Беларуси. Он, по прогнозам экспертов, уйдет в минус.
А независимый аналитик Сергей Чалыйрассуждает о коронакризисе и о том, что ждет нас дальше (простите, но хорошего мало): «Запаса прочности у нас не было вообще. А ситуация — как с коронавирусом. Умрешь ты или нет, зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. От того, насколько он изношен, есть ли хронические заболевания. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус».
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на заседании президиума Совета министров, что комплекс антикризисных мер для поддержки бизнеса почти готов. Говорят, там будут налоговые каникулы для наиболее пострадавших отраслей и, возможно, снижение имущественных налогов. Надеемся, что совсем скоро порадуем вас подробностями — не переключайтесь!
Немного банковских новостей. Беларусбанк валюты по карточкам">приостановил некоторые операции по карточкам. Среди них — выдача иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карточек белорусскими рублями. А вот здесь можете посмотреть, что произошло за последнее время с кредитами на недвижимость и сколько они сейчас стоят.
А еще вчера у нас стартовал новый проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. Рассказываем, как мы съездили в «Ружаны-Агро» — лидер по производству молока в стране и первый работодатель на районе, который сейчас в среднем платит своим работникам 1 тысячу рублей.
Главреда «Ежедневника» Сергея Сацуказаключили под стражу, предъявлено ли ему обвинение — пока неизвестно.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
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Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался Центральный комитет Компартии Беларуси. Неизвестный сфотографировал город с труднодоступного объекта, а в наши дни эти снимки попали к владельцам исторических пабликов в соцсетях. Выбрали самые интересные.
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О СПОРТЕ
Футболисты «Витебска» в сюжете блога КОРЕНМАН пошутили про интерес со стороны топ-клубов, вызванный приостановкой всех мировых турниров, кроме чемпионата Беларуси. Так, Антон Матвеенко рассказал про звонок от Зинедина Зидана, а Даниил Чалов признался, что пока не решил, в какой из клубов Манчестера переходить.
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Кстати, сегодня пятница, а это значит, что совсем скоро закончится рабочая неделя и мы сможем дрейфовать на диване все выходные, как тюлени на льдине, фото которых победило на конкурсе дикой природы «Nature TTL 2020». А чтобы было совсем хорошо, вот вам котики (и рассказ заводчиков о том, как понять, что кот действительно вас любит). Легкого вам дня, побольше времени проводите дома и будьте здоровы!
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