Карантин для приезжих, будущее экономики, валютные ограничения и молочный лидер - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы не из тех белорусов, которые смогли перейти на удаленную работу, предлагаем начать утро с текста о том, как себя защитить, если очень боишься коронавируса, но самоизоляция — не вариант? Вместе с инфекционистом еще раз разбираемся когда и кому носить маски, как часто мыть руки (и нос) и где вообще лучше встречаться с людьми. А вот здесь 7 советов , как уговорить пожилых родственников остаться дома в нынешнее время. Теперь же быстренько вспомним, что происходило в стране и в мире вчера.





О КОРОНАВИРУСЕ

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч человек . Выздоровевших чуть меньше 121 тысячи, умерших — почти 23 тысячи. Больше всего умерших по-прежнему в Италии (больше 8 тысяч) , ученые пытаются объяснить , почему так происходит.

. Выздоровевших чуть меньше 121 тысячи, умерших — почти 23 тысячи. , ученые , почему так происходит. Границы в мире закрываются еще больше. Китай принимает решение закрыть границы для иностранцев. Украина теперь перестанет пускать через границу даже своих граждан. Мы же посмотрели, как во время коронавируса работает граница с Литвой .

закрыть границы для иностранцев. теперь через границу даже своих граждан. Мы же посмотрели, как во время коронавируса граница . Минздрав вчера не озвучивал статистику о количестве случаев COVID-19 в Беларуси (за день до этого их было 86 ), правительство приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех приезжих . Норма касается и россиян, но пока не ясно, как это будет работать на практике.

), правительство об . Норма касается и россиян, но пока не ясно, как это будет работать на практике. Сейчас только две страны в Европе не ввели карантин. Это Беларусь и Швеция. Узнали , как там у них и попытались понять, почему они не паникуют. А вот здесь можно почитать об особенностях карантина во Франции.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Евразийский банк развития уверен, что ухудшение внешних условий в начале текущего года ведет к новым вызовам для экономического роста Беларуси . Он, по прогнозам экспертов, уйдет в минус .

. Он, по прогнозам экспертов, . А независимый аналитик Сергей Чалый рассуждает о коронакризисе и о том, что ждет нас дальше (простите, но хорошего мало): «Запаса прочности у нас не было вообще. А ситуация — как с коронавирусом. Умрешь ты или нет, зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. От того, насколько он изношен, есть ли хронические заболевания. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус».

и о том, что ждет нас дальше (простите, но хорошего мало): «Запаса прочности у нас не было вообще. А ситуация — как с коронавирусом. Умрешь ты или нет, зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. От того, насколько он изношен, есть ли хронические заболевания. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус». Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на заседании президиума Совета министров, что комплекс антикризисных мер для поддержки бизнеса почти готов . Говорят, там будут налоговые каникулы для наиболее пострадавших отраслей и, возможно, снижение имущественных налогов. Надеемся, что совсем скоро порадуем вас подробностями — не переключайтесь!

на заседании президиума Совета министров, что . Говорят, там будут налоговые каникулы для наиболее пострадавших отраслей и, возможно, снижение имущественных налогов. Надеемся, что совсем скоро порадуем вас подробностями — не переключайтесь! Немного банковских новостей. Беларусбанк валюты по карточкам">приостановил некоторые операции по карточкам . Среди них — выдача иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карточек белорусскими рублями. А вот здесь можете посмотреть, что произошло за последнее время с кредитами на недвижимость и сколько они сейчас стоят.

. Среди них — выдача иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карточек белорусскими рублями. А вот можете посмотреть, что произошло за последнее время с и сколько они сейчас стоят. А еще вчера у нас стартовал новый проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. Рассказываем, как мы съездили в «Ружаны-Агро» — лидер по производству молока в стране и первый работодатель на районе, который сейчас в среднем платит своим работникам 1 тысячу рублей.





Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука заключили под стражу, предъявлено ли ему обвинение — пока неизвестно.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Узнали, кому принадлежит комплекс в деревне Александрия-2 , который местные называют «резиденцией президента». Вертолетная площадка, идеальные дороги и восстановленная родительская хата Александра Лукашенко рядом — смотрите, как это выглядит .

, который местные называют «резиденцией президента». Вертолетная площадка, идеальные дороги и восстановленная родительская хата Александра Лукашенко рядом — . Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался Центральный комитет Компартии Беларуси. Неизвестный сфотографировал город с труднодоступного объекта, а в наши дни эти снимки попали к владельцам исторических пабликов в соцсетях. Выбрали самые интересные .





О том, как важно уметь обращаться к светлой стороне жизни и искать радость даже в темные времена, больничные клоуны знают если не все, то точно многое. Более 10 лет творческий коллектив клоунов Funny Nose посещает больницы и реабилитационные центры. Узнали, как это — лечить смехом .

О СПОРТЕ

Футболисты «Витебска» в сюжете блога КОРЕНМАН пошутили про интерес со стороны топ-клубов , вызванный приостановкой всех мировых турниров, кроме чемпионата Беларуси. Так, Антон Матвеенко рассказал про звонок от Зинедина Зидана, а Даниил Чалов признался, что пока не решил, в какой из клубов Манчестера переходить.

про , вызванный приостановкой всех мировых турниров, кроме чемпионата Беларуси. Так, Антон Матвеенко рассказал про звонок от Зинедина Зидана, а Даниил Чалов признался, что пока не решил, в какой из клубов Манчестера переходить. Чемпионат мира по хоккею в 2020 году уже точно не состоится из-за пандемии коронавируса, хотя сам турнир — один из лучших в хоккее. Он подарил болельщикам незабываемые моменты, некоторые из которых даже изобразили на почтовых марках. Победы наносили страны на хоккейную карту мира, пока другие команды находились в печали и считали, что никогда не добьются чего-то большого. Пересказываем десять драматичных сюжетов на чемпионатах мира по хоккею.

Все новости четверга, 26 марта





Кстати, сегодня пятница, а это значит, что совсем скоро закончится рабочая неделя и мы сможем дрейфовать на диване все выходные, как тюлени на льдине, фото которых победило на конкурсе дикой природы «Nature TTL 2020». А чтобы было совсем хорошо, вот вам котики (и рассказ заводчиков о том, как понять, что кот действительно вас любит). Легкого вам дня, побольше времени проводите дома и будьте здоровы!

Ваша редакция