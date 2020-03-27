Кировские медработники присоеденились к мировому флешмобу

Источник материала: Кировец





В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID­19. С этой целью организован мировой флешмоб врачей #StayAtHome.

“Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам – Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!” – инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, а также тех, у кого есть, хотя бы малейшие признаки ОРИ, кто прибыл из-­за границы и, соответственно, получил рекомендацию к самоизоляции.

Кировские медработники также присоеденились к акции против коронавируса.

Они просят не пренебрегать санитарно­-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием.