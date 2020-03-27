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Неманя Милич: «В белорусских СМИ почти нет новостей о коронавирусе, поэтому люди не напуганы, нет паники»
27.03.2020 13:35 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Неманя
«В Беларуси жизнь продолжается, как и до появления коронавируса. Школы и детские сады работают, люди ходят на работу регулярно, зрители приходят на стадионы. Об этом мало говорят, в белорусских СМИ почти нет новостей о коронавирусе, поэтому люди не напуганы, нет паники.
Система безопасности и здравоохранения Беларуси находится на самом высоком уровне. Когда вы въезжаете в страну, вам нужно пройти четыре контроля на границе.
Мы заботимся о себе как можем. Двигаемся и функционируем почти как обычно, потому что должны регулярно посещать тренировочные занятия и матчи. Мы профессионалы, нам платят за то, что мы делаем. Если люди в
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 27 марта – более 529 тысяч случаев. Более 122 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 23 тысяч.
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 86 случаев заражения. 29 пациентов выздоровели, летальных исходов нет.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Неманя Милич: «В белорусских СМИ почти нет новостей о коронавирусе, поэтому люди не напуганы, нет паники»
Полузащитник БАТЭ Неманя Милич высказался на тему пандемии коронавируса.
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