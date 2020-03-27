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«Есть дефицит сырья». Почему антисептики подорожали вдвое и что дальше будет с ценами

27.03.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из основных мер ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса — это частое мытье рук и использование антисептика, когда помыть руки невозможно. При этом купить антисептики сейчас можно далеко не везде, а в некоторых магазинах они заметно подорожали за считаные дни. «На прошлой неделе покупал в интернет-магазине антисептик для рук белорусского производства за 4,50 рубля. Как же я удивился, когда зашел в тот же магазин, и увидел цену за тот же антисептик — 7,50», — пишет читатель Валентин.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас стоят антисептики в разных магазинах, и спросил у производителя, каких цен стоит ждать в будущем.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Продавцы антисептиков: «Соглашаемся на высокую цену, зато они всегда в наличии»

Минчанка Алла рассказывает, что покупает антисептики в интернет-магазине OZ.BY.

— 14 марта я купила у них антисептики российской компании АЛДЕЗ в разной дозировке по 3,7 рублей, 6,16 рублей и 9,68 рублей. А 20 марта цена на них — уже 6,6, 10,12 и 17,16 рублей соответственно. И это с моей скидкой 12%! — возмущается Алла.

С похожей ситуацией в том же магазине столкнулся читатель Валентин. Он говорит, что две недели назад покупал там антисептик белорусского производства за 4,50 рублей.

— Как же я удивился, когда зашел сегодня в тот же магазин и увидел цену за тот же антисептик — 7,50. Это вообще как? Я позвонил в колл-центр, задал вопрос, что случилось с ценой. Ответ поразил: мы не обязаны комментировать ценообразование, — рассказывает Валентин.

В OZ.BY комментируют, что есть «целый комплекс разных причин, который влияет не только на цену конкретного антисептика, а на ценнобразование вообще».

— В первую очередь это подорожание доллара и общая кризисная экономическая ситуация. Кроме этого, высокий спрос и подъем цены на комплектующие,
входящие в состав антисептика, которые тоже ввозят из-за рубежа. Становится дороже производство, соответственно — выше итоговая цена, — говорят в компании. — Да, цена антисептиков на OZ увеличилась, но такое ценнообразование позволяет нам осуществлять бесперебойную деятельность в режиме заботы о клиентах.
Мы соглашаемся на высокую цену, но зато антисептики и другие социально значимые продукты у нас всегда в наличии в достаточном количестве в любом магазине и на складе. Кроме этого мы вводим дополнительные меры, которые позволят клиентам покупать быстро, удобно и безопасно, например, у нас появилась бесконтактная доставка.

В других магазинах заказать антисептик с доставкой на дом сейчас не так просто. Например, в «Е-доставке» в данный момент в продаже есть один антибактериальный гель для рук белорусского производства за 5,99 рублей (объем 0,044). В интернет-магазине 21vek.by в каталоге значатся три вида антисептиков, но сейчас их нет на складе. В крупных агрегаторах вроде Wildberries антибактериальных средств для рук мы тоже не нашли.

Вместе с тем антисептики свободно можно купить в аптеках, но для этого придется выйти из дома.

— У нас есть разные объемы и разные производители, и по 4 рубля, и по 5, и по 9, и по 20, — рассказали в одной из аптек в Серебрянке.

FINANCE.TUT.BY обзвонил еще несколько аптек. Там нас заверили, что антисептики в продаже есть, в том числе и относительно бюджетные — по 4−5 рублей за флакончик 50 мл.

Производитель антисептиков: «Работаем себе в убыток»

Наталия Сычик, заместитель директора по коммерческим вопросам частного предприятия «Фреш Минт Восток» (оно около десяти лет занимается производством антисептиков), одной из возможных причин их подорожания называет то, что оптовые покупатели и розничные сети могли изменить собственные наценки.

— Например, мы как производитель не подняли отпускную цену на антисептики ни на копейку, хотя изопропиловый спирт, основной компонент в реально работающих антибактериальных средствах, в последнее время подорожал в 2−4 раза, — говорит Наталия Сычик. — Скорее всего, из-за этого в будущем нам тоже придется поднять отпускную цену. Конечно, не в 2 и не в 4 раза, но в пределах разумного, порядка 10−15%.

Сейчас основные трудности у производителей связаны с нехваткой того самого изопропилового спирта. Его поставок, говорит Наталия Сычик, практически нет.

— Изопропиловый спирт делают в Европе и буквально пара заводов в России, в Беларуси его не производят. Европейского изопропанола сейчас просто нет, а россияне урезают все заказы для белорусских предприятий в два-три раза, даже для тех, с которыми сотрудничают годами. Поэтому мы испытываем дефицит сырья и вынуждены покупать его в два-три раза дороже у перекупщиков, — говорит Наталия Сычик. — Кроме того, мы используем импортную тару, которую покупаем за валюту, а курс сейчас вырос. Получается, что работаем себе в убыток.

В последнее время на производство антисептиков переключились даже те, кто никогда этим не занимался. Поэтому Наталия Сычик рекомендует при покупке антисептика обязательно обратить внимание на состав.

— Уже встречаются гели для рук, на которых написано что-нибудь вроде «эффективность 99%», но при этом в составе только вода, отдушка, эмульгаторы и никаких активных компонентов, которые обеспечивают антибактериальные свойства. В составе обязательно должен быть изопропиловый спирт, и он должен стоять на первом или втором месте. Если его нет вообще или в составе он стоит далеко — не покупайте такое средство, оно вас не защитит, — поясняет Наталия Сычик.

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На рост цен на антисептики влияет и высокий спрос, и рост курса, и нехватка сырья.
 
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