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На торгах 27 марта рубль окреп к доллару

27.03.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 марта прошли очередные торги валютами. Высокая волатильность сохраняется.

Доллар снизился на 0,56%, или на BYN 0,0146 — до 2,5754 рубля.

Евро подорожал на 0,3%, или на BYN 0,0084 — до 2,8371 рубля.

Российский рубль вырос на 0,5%, или BYN 0,0164 — до 3,3121 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Курсовые колебания происходят на фоне падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Высокая волатильность на валютном рынке сохраняется
 
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