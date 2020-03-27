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На торгах 27 марта рубль окреп к доллару
27.03.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 марта прошли очередные торги валютами. Высокая волатильность сохраняется.
Доллар снизился на 0,56%, или на BYN 0,0146 — до 2,5754 рубля.
Евро подорожал на 0,3%, или на BYN 0,0084 — до 2,8371 рубля.
Российский рубль вырос на 0,5%, или BYN 0,0164 — до 3,3121 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Курсовые колебания происходят на фоне падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Высокая волатильность на валютном рынке сохраняется
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