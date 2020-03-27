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Коронавирус в Беларуси: зафиксировано 94 случая заражения

27.03.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусских больницах выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, у которых ранее были положительные тесты на коронавирус. Наблюдаются - 62 человека.

Об этом сообщили представители Минздрава на брифинге 27 марта.

По словам специалистов, в стране было проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19. Контроль и лечение проводится в отношении 62 человек.

В Минздраве создана специальная рабочая группа, которая будет распределять в открытом режиме средства, которые перечисляются на благотворительный счет. Планируется, что средства пойдут на закупку средств защиты для врачей, лекарственных средств и других необходимых вещей.

По каждому конкретному случаю выявления коронавируса продолжается работа – в направлении изоляции и проведении тестирования.

Минздрав рассчитывает на высокий уровень самосознания граждан и соблюдение мер самоизоляции тех, кто прибывает в страну.

Ннаши руки - самый опасный предмет в жизни человека. Их, действительно, необходимо часто и правильно мыть. Информации о том, как правильно соблюдать гигиены рук - сейчас достаточно», - напомнили в ведомстве.

Служба скорой медпомощи работает в обычном режиме. По данным Минздрава увеличения вызовов (по республике) не наблюдается.

Предыдущие брифинги Минздрава проходили 23 и 25 марта. Представители ведомства рассказали, что мобильные бригады соцработников доставляют продукты и лекарства домой одиноким пенсионерам, которые находятся в группе риска. Пожилым людям помогут также из дома оплатить услуги ЖКУ.

 

 
 
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В белорусских больницах выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, у которых ранее были положительные тесты на коронавирус. Наблюдаются - 62 человека. Об этом...
 
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