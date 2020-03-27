Кремль: в окружении Путина обнаружен заболевший коронавирусом









В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Эхо Москвы . По его словам, Путин не контактировал с заболевшим коронавирусом сотрудником, передает









Но это не значит, что заболевший сотрудник не контактировал с тем, кто впоследствии контактировал с Путиным.