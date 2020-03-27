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Кремль: в окружении Путина обнаружен заболевший коронавирусом
27.03.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом.
В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин не контактировал с заболевшим коронавирусом сотрудником, передает
Но это не значит, что заболевший сотрудник не контактировал с тем, кто впоследствии контактировал с Путиным.
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В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом.
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