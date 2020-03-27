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Кремль: в окружении Путина обнаружен заболевший коронавирусом

27.03.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом.



В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не контактировал с заболевшим коронавирусом сотрудником, передает Эхо Москвы.


Но это не значит, что заболевший сотрудник не контактировал с тем, кто впоследствии контактировал с Путиным.
 
 
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В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом.
 
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