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Коронавирус в Беларуси: зафиксировано 94 случая заражения
27.03.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В белорусских больницах выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, у которых ранее были положительные тесты на коронавирус. Наблюдаются - 62 человека.
Об этом сообщили представители Минздрава на брифинге 27 марта.
По словам специалистов, в стране было проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19. Контроль и лечение проводится в отношении 62 человек.
В Минздраве создана специальная рабочая группа, которая будет распределять в открытом режиме средства, которые перечисляются на благотворительный счет. Планируется, что средства пойдут на закупку средств защиты для врачей, лекарственных средств и других необходимых вещей.
По каждому конкретному случаю выявления коронавируса продолжается работа – в направлении изоляции и проведении тестирования.
Минздрав рассчитывает на высокий уровень самосознания граждан и соблюдение мер самоизоляции тех, кто прибывает в страну.
Ннаши руки - самый опасный предмет в жизни человека. Их, действительно, необходимо часто и правильно мыть. Информации о том, как правильно соблюдать гигиены рук - сейчас достаточно», - напомнили в ведомстве.
Служба скорой медпомощи работает в обычном режиме. По данным Минздрава увеличения вызовов (по республике) не наблюдается. Медики делают все, что бы такого пика, как в некоторых странах Европы, не было. Принимаются все меры для обеспечения спокойной жизни в стране.
Предыдущие брифинги Минздрава проходили 23 и
Представители ведомства
Ранее специалисты
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В белорусских больницах выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, у которых ранее были положительные тесты на коронавирус. Наблюдаются - 62 человека. Об этом...
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