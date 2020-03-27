Художник Алексей Марочкин оказался заблокированным в Черногории из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский художник Алексей Марочкин и трое его коллег уехали в Черногорию на пленэр и планировали вернуться в Минск не позднее 3 апреля. Теперь их отъезд откладывается как минимум на 20 дней, так как на время карантина авиасообщение прекращено, пишет «Народная Воля».



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

— Отец с головой ушел в работу. Он, правда, похудел, но зато как хорошо выглядит! — рассказал изданию Игорь Марочкин, сын художника. — Все потому, что ходит по горам, пьет домашнее виноградное вино и не ест сладкого, как в Минске привык: зефир, изюм и вафли. До моря неблизко, надо спускаться десять километров. Да, в их распоряжении есть автомобиль, но в машине можно ехать только по двое: водитель и пассажир на заднем сиденье. Такие сейчас в Черногории правила. Вообще страна из-за вируса обезлюдела: гостиницы на побережье не работают, кафе закрыты, дороги на пляж перекрыты. Остаются только горы. Кстати, день назад там выпал обильный снег. Отец радуется: наконец с цветов, с натюрмортов он перейдет на

зимние пейзажи. Соскучился по снегу.

Четверо белорусских художников — Алексей Марочкин, Наталья Пиневич, Алесь Палей и Настасья Потворова — уехали на пленэр еще 2 марта. Его организовал уже не в первый год организовал черногорский бизнесмен Ратка Попович. Он предоставляет белорусским художникам жилье высоко в горах и питание за свой счет, а те могут занимаются творчеством. Расплачиваются, как

это принято, своими картинами.

В Черногории зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся более 5,5 тысяч жителей страны. Один человек, у которого было хроническое заболевание легких, — скончался несколько дней назад.