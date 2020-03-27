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Александр Лукашенко: «Выживать надо, как будто ты один в мире»
27.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс». Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси, а также о том, как реализуются инвестиционные проекты в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, у главы государства поинтересовались влиянием COVID-19 на мировую экономику. Президент разложил все по полочкам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. На что я вас всегда ориентировал? Выживать надо, как будто ты один в мире. А если будет лучше, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились, все у нас в друзьях ходили. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 марта посетил ОАО «Белгипс». Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов...
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