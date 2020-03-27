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Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии

27.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. На защиту экономики ЕС от последствий пандемии коронавируса выделят более 37 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения, малых и средних предприятий, рынка труда и других уязвимых секторов.

ЕС призвал мировые СМИ помочь в борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе

По итогам прошедшего накануне саммита ЕС, лидеры стран-участниц союза поставили перед Еврогруппой и Еврокомиссией задачу разработать финансовый план восстановления экономики. Все предложения должны быть подготовлены в течение двух недель.

Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии

Более 37 млрд евро выделят на защиту экономики Евросоюза от последствий пандемии

О результатах переговоров, которые велись в формате видеоконференции в течение 6 часов, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Отметим, к 27 марта число заболевших COVID-19 в мире достигло почти 540 тысяч человек. Более 24 тысяч погибли.

Люди в материале: Шарль Мишель

 
 
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Новости мира. На защиту экономики ЕС от последствий пандемии коронавируса выделят более 37 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения,...
 
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