Количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94

Источник материала: Ивьевский край

На сегодняшний день в стране проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

Как сообщила заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на данный момент 2221 свободных мест, скорая работает в обычном режиме и справляется с обращениями.

Минздрав Беларуси сообщает статистику по зараженным не каждый день. Предыдущий раз данные были озвучены 25 марта . Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, были здоровы 29 пациентов.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта введен 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

