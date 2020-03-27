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Количество случаев коронавируса в Беларуси выросло до 94

27.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На сегодняшний день в стране проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

Как сообщила заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на данный момент 2221 свободных мест, скорая работает в обычном режиме и справляется с обращениями.

Минздрав Беларуси сообщает статистику по зараженным не каждый день. Предыдущий раз данные были озвучены 25 марта. Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, были здоровы 29 пациентов.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта введен 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/678141.html

 
 
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На сегодняшний день в стране проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Уже выписаны или готовятся...
 
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