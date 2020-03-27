ОТПРАВИЛИ НА КАРАНТИН? КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Источник материала: Газета Авангард

По данным Минздрава, на данный момент в Беларуси 1100 человек изолированы, еще 8800 человек, как контакты второго уровня, находятся под наблюдением.



Хоть волны коронавируса в Беларуси нет, достаточно большое число людей проходят как «контакты первого уровня». А значит, если человек учится, работает, или является родственником пациента, у которого выявили COVID-19, то его ждет карантин. Да, даже в том случае, когда никаких симптомов пресловутого коронавируса или простудного заболевания нет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, человек, находящийся на карантине, сможет оформить больничный лист вне зависимости от того, есть ли у него симптомы заболевания и окажется ли тест на коронавирус положительным.

Оплачиваться в таком случае больничный будет стандартно: 12 дней болезни будут платить 80% среднедневного заработка за последние шесть месяцев, за последующие — 100%.

А вот если вы не входите в группу контактов первого уровня, не имеете признаков заболевания и решили изолироваться самостоятельно, то об условиях придется договариваться с работодателем. Как заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, в таком случае больничные листы выдаваться не будут.

Напомним, что белорусские медики подключились к мировому флешмобу #StayAtHome .