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67% перестали ходить в кафе. Как меняется поведение белорусов из-за коронавируса
27.03.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международное агентство маркетинговых и социальных исследований провело онлайн-опрос, чтобы узнать, как изменилось поведение белорусов во время эпидемии коронавируса. Жители страны рассказали, где узнают информацию о ситуации, что делают, чтобы обезопасить себя, как планируют свой будущий отпуск и повлияло ли все происходящее на их работу.
Онлайн-опрос проводился в марте 2020 года, в нем поучаствовало 500 человек из Минска и областных городов Беларуси. Возраст участников — от 18 до 64 лет. Как утверждают исследователи, выборка репрезентативна по полу, возрасту и размеру населенного пункта.
Где узнают информацию?
92 процентов респондентов отметили, что постоянно или время от времени следят за новостями о коронавирусе. Чаще всего они получают информацию в онлайн-СМИ (84%), в социальных сетях, на форумах и в блогах (54%).
Реже респонденты смотрят белорусское телевидение (36%), разговаривают на эту тему с друзьями, родственниками и коллегами (34%), смотрят телевидение других стран (26%), изучают информацию на сайте ВОЗ (14%) и печатную прессу (5%).
Молодые люди от 18 до 24 лет чаще остальных используют социальные сети, форумы и блоги (78%), а вот респонденты в возрасте 45−54 лет в основном смотрят местное телевидение (51%).
Что делают, чтобы обезопасить себя и близких?
Из результатов опроса следует, что люди стали больше внимания уделять личной гигиене. Об этом сказали 77 процентов опрошенных. 59% респондентов стараются избегать массового скопления людей, а 40% — ограничивают посещение торговых центров.
Около 30% опрошенных указали, что стали реже пользоваться общественным транспортом и чаще обрабатывать антисептиком свой телефон и другие поверхности. Пятая часть респондентов ограничила посещение своих пожилых родственников и родителей. 140 человек из 500 участников опроса перенесли свои запланированные поездки за границу.
Стали ли скупать товары?
45% респондентов ответили, что не стали покупать дополнительные товары и продукты под влиянием ситуации с коронавирусом. А вот 17 процентов участников — стали.
Чуть больше 30% чаще покупают дезинфицирующие средства, около 20% — витамины, 13% — тканевые повязки, 11% — лекарственные средства.
Кто перешел и не перешел на удаленку?
66% опрошенных работают, как и раньше, поскольку их работу нельзя выполнять удаленно. При этом процент тех белорусов, чей работодатель против удаленки, невысок, отмечается в исследовании.
Среди тех, кто уже перешел в режим home office, больше всего работников IT-сферы, а среди тех, у кого нет возможности выполнять работу удаленно, — представители рабочих специальностей.
Что с планами на отпуск?
Согласно данным опроса, 48% не планировали отдых за границей в этом году. Из тех респондентов, у кого в планах был отдых за границей, 76% приняло решение повременить с ним до улучшения ситуации. 15 процентов участников планирует отменить свой отпуск в связи со сложившейся ситуацией и только 5 процентов ответили, что не собираются менять свои планы относительно отдыха.
Как ситуация повлияла на походы в кафе и магазины?
Результаты опроса показывают, что меньше всего какие-либо изменения коснулись заказа продуктов.
Использовать сервисы доставки продуктов или готовой еды начали только 14 процентов опрошенных. 67 процентов доставкой не пользовались.
Заметные изменения произошли в сфере общепита. 67 процентов говорят о том, что стали ходить в кафе и рестораны реже или вовсе временно перестали. 47 процентов ограничили свои походы в супермаркеты.
Общая обеспокоенность ситуацией
Данные этого опроса говорят о том, что пятая часть опрошенных очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Свою степень тревоги они оценили в среднем на 9,1 балла из 10. Половина респондентов волнуются, но средне. Больше всего обеспокоенность испытывают респонденты в возрасте от 45 до 54 лет, а меньше всего переживают молодые люди 18−24 лет.
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Международное агентство маркетинговых и социальных исследований провело онлайн-опрос, чтобы узнать, как изменилось поведение белорусов во время эпидемии...
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