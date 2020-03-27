«Товара осталось только на месяц работы»: В Гродно начали закрываться «секонд-хенды»

«Вечерний Гродно» . Закрыть одну из своих точек владельцев вынудила неблагоприятная ситуация в мире, пишет





Так как в странах ЕС введен карантин, сортировочные фабрики не поставляют товар. Ну и как «вишенка на торте» — серьезно вырос курс евро, за которые в Европе закупается одежда. Поэтому, если ситуация не улучшится, гродненские секонд-хенды продолжат один за одним уходить в бессрочные «отпуска».





О том, что секонд не работает, говорилось на двух объявлениях. На одном из них так и было написано: «МАГАЗИН ЗАКРЫТ из-за введения карантина в странах ЕС и закрытия сортировочных фабрик».









Владелец магазина: «Финансовый урон будет и очень значительный»





За разъяснениями журналисты обратились к учредителю сети магазинов «Одежда из Европы» Михаилу. По его словам, закрытие точки на Карла Маркса — это только первая ласточка грядущих негативных последствий:





— С введением карантина «закрылись» целые страны, а с ними и сортировочные фабрики. Все закрылось в Англии, Италии, Франции и Польше. Работают еще только в Голландии и Германии и то выборочно и неизвестно как долго, — отмечает собеседник. — Поэтому у нас нет возможности приобрести товар для всех магазинов и многие придется закрыть. Кроме этого вырос курс евро более чем на 20%, а так как весь товар, таможенные платежи и НДС для нас исчисляются в евро по курсу Нацбанка, то покупка нового товара приводит к вымыванию оборотных средств. Нам приходится брать кредиты в банках, чтобы иметь возможность дальше работать. Сейчас важно остаться на плаву, пробовать переждать это непростое время. Мы договариваемся с нашими партнерами-арендодателями о временном снижении арендной платы, а с поставщиками об отсрочках платежей. Все понимают, что время очень тяжелое и идут нам навстречу. Но всех этих мер оказывается недостаточно и нам приходится принимать решение о закрытии магазинов.









Как отметил Михаил, если в ближайшее время обстановка с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, закрытие ждет и другие магазины с б/у-одеждой в городе:





— Если в ближайшее время ситуация в Европе не улучшится, то магазины придется закрывать и дальше. Товара у нас осталось только на месяц работы, — добавил бизнесмен.





Что касается убытков, то Михаил затрудняется назвать хотя бы примерную сумму. Что известно точно — подобные меры приведут к очень серьезным денежным потерям. Кроме того, остаются без работы люди:





— Финансовый урон, конечно, будет и очень значительный. Уже сейчас сильно упали выручки в магазинах. Но главная опасность при закрытии магазинов — наши сотрудники могут остаться без работы. Пока мы перераспределяем их по другим работающим еще магазинам и надеемся на улучшении ситуации, — добавил собеседник.





Говоря про закрытие одного из своих магазинов, Михаил не без горькой иронии вспоминает недавнюю историю с «Беллгепромом». Напомним, глава концерна Татьяна Лугина предложила убрать магазины «вторых рук» из всех областных центров и крупных городов. «Теперь, когда мы начали закрываться, дорога легпрому свободна!», — добавил бизнесмен.





— Пока не наступит какая-то ясность в Европе, трудно что то предсказать. Но помещение магазина находится в нашей собственности, расположено на центральной улице города и мы готовы сдать его в аренду, в том числе и под торговлю товарами нашего легпрома. Но я думаю всем импортерам сейчас тяжело, в том числе и белорусским производителям, потому что они большей частью используют импортное сырье и фурнитуру. Хлопок у нас не растет, а используется только лен и то не в больших количествах. По сути то, что у нас производится, тоже почти не наше. Белорусские только швеи. Только не понимаю, чем они отличаются от белорусских продавцов наших магазинов, — резюмировал Михаил.







