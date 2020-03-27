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«Товара осталось только на месяц работы»: В Гродно начали закрываться «секонд-хенды»

27.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно магазин б/у-товара «Одежда из Европы», который расположен на улице Карла Маркса, 28А, временно прекратил работу с пятницы, 27 марта.

Закрыть одну из своих точек владельцев вынудила неблагоприятная ситуация в мире, пишет «Вечерний Гродно».

Так как в странах ЕС введен карантин, сортировочные фабрики не поставляют товар. Ну и как «вишенка на торте» — серьезно вырос курс евро, за которые в Европе закупается одежда. Поэтому, если ситуация не улучшится, гродненские секонд-хенды продолжат один за одним уходить в бессрочные «отпуска».

О том, что секонд не работает, говорилось на двух объявлениях. На одном из них так и было написано: «МАГАЗИН ЗАКРЫТ из-за введения карантина в странах ЕС и закрытия сортировочных фабрик».


Владелец магазина: «Финансовый урон будет и очень значительный»


За разъяснениями журналисты обратились к учредителю сети магазинов «Одежда из Европы» Михаилу. По его словам, закрытие точки на Карла Маркса — это только первая ласточка грядущих негативных последствий:

— С введением карантина «закрылись» целые страны, а с ними и сортировочные фабрики. Все закрылось в Англии, Италии, Франции и Польше. Работают еще только в Голландии и Германии и то выборочно и неизвестно как долго, — отмечает собеседник. — Поэтому у нас нет возможности приобрести товар для всех магазинов и многие придется закрыть. Кроме этого вырос курс евро более чем на 20%, а так как весь товар, таможенные платежи и НДС для нас исчисляются в евро по курсу Нацбанка, то покупка нового товара приводит к вымыванию оборотных средств. Нам приходится брать кредиты в банках, чтобы иметь возможность дальше работать. Сейчас важно остаться на плаву, пробовать переждать это непростое время. Мы договариваемся с нашими партнерами-арендодателями о временном снижении арендной платы, а с поставщиками об отсрочках платежей. Все понимают, что время очень тяжелое и идут нам навстречу. Но всех этих мер оказывается недостаточно и нам приходится принимать решение о закрытии магазинов.


Как отметил Михаил, если в ближайшее время обстановка с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, закрытие ждет и другие магазины с б/у-одеждой в городе:

— Если в ближайшее время ситуация в Европе не улучшится, то магазины придется закрывать и дальше. Товара у нас осталось только на месяц работы, — добавил бизнесмен.

Что касается убытков, то Михаил затрудняется назвать хотя бы примерную сумму. Что известно точно — подобные меры приведут к очень серьезным денежным потерям. Кроме того, остаются без работы люди:

— Финансовый урон, конечно, будет и очень значительный. Уже сейчас сильно упали выручки в магазинах. Но главная опасность при закрытии магазинов — наши сотрудники могут остаться без работы. Пока мы перераспределяем их по другим работающим еще магазинам и надеемся на улучшении ситуации, — добавил собеседник.

Говоря про закрытие одного из своих магазинов, Михаил не без горькой иронии вспоминает недавнюю историю с «Беллгепромом». Напомним, глава концерна Татьяна Лугина предложила убрать магазины «вторых рук» из всех областных центров и крупных городов. «Теперь, когда мы начали закрываться, дорога легпрому свободна!», — добавил бизнесмен.

— Пока не наступит какая-то ясность в Европе, трудно что то предсказать. Но помещение магазина находится в нашей собственности, расположено на центральной улице города и мы готовы сдать его в аренду, в том числе и под торговлю товарами нашего легпрома. Но я думаю всем импортерам сейчас тяжело, в том числе и белорусским производителям, потому что они большей частью используют импортное сырье и фурнитуру. Хлопок у нас не растет, а используется только лен и то не в больших количествах. По сути то, что у нас производится, тоже почти не наше. Белорусские только швеи. Только не понимаю, чем они отличаются от белорусских продавцов наших магазинов, — резюмировал Михаил.


По его словам, сейчас заметно снизилось количество покупателей во всех его магазинах. На это в значительной мере повлияло введение карантинных мер соседними государствами из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией короновируса. Кроме того люди начали покупать больше продуктов длительного хранения и бытовой техники.

— Но самое главное, что в мире, что у нас в стране, я думаю, экономический кризис затронет всех. Но, несмотря на это, по всей стране госорганы продолжают собирать информацию о магазинах, торгующих б/у-одеждой. Нам задают даже вопросы: у кого и по сколько мы арендуем магазины. Неужели сейчас нет задач поважнее? Но, может быть, нам тоже собираются помочь и предоставить арендные каникулы на время карантина в Европе? — задается вопросом бизнесмен.


 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно магазин б/у-товара «Одежда из Европы», который расположен на улице Карла Маркса, 28А, временно прекратил работу с пятницы, 27 марта.
 
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